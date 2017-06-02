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    Райола уверен, что Манджукич станет одним из лучших игроков мира

    Известный футбольный агент Мино Райола признался, что хотел бы видеть нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в списке своих клиентов. По мнению Райолы, 31-летний хорват станет одним из лучших футболистов в мире.

    «Манджукич является тем игроком, которого я бы подписал не раздумывая.

    В «Ювентусе» он совершил очень большой прорыв – Марио постепенно становится одним из лучших футболистов в мире», – сказал Райола.

    В минувшем сезоне чемпионата Италии Манджукич провел 35 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Corrieredellosport

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    02.06.2017 13:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 15:29

      Так он и сейчас "один из ..." . Причем здесь Райола ! Напомнил о себе , чтобы не забывали .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Milan007777 2 июня 2017, 14:11

      это Селюк сказал про туре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 июня 2017, 14:06

      Райола купи калькулятор, то туре через 7-8 лет может перейти в зенит, то манджукич станет лучшим футболером. Манджукичу уже 31 год и он не вратарь!!!! через сколько он станет лучшим и станет ли вообще????

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