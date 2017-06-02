Райола уверен, что Манджукич станет одним из лучших игроков мира

Известный футбольный агент Мино Райола признался, что хотел бы видеть нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в списке своих клиентов. По мнению Райолы, 31-летний хорват станет одним из лучших футболистов в мире.

«Манджукич является тем игроком, которого я бы подписал не раздумывая.

В «Ювентусе» он совершил очень большой прорыв – Марио постепенно становится одним из лучших футболистов в мире», – сказал Райола.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Манджукич провел 35 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.