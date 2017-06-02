Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Монако» отказался продавать Мбаппе в «Арсенал» за 100 миллионов

    «Монако» отказался отпускать в «Арсенал» нападающего Килиана Мбаппе этим летом. По данным источника, 18-летнего футболиста желает видеть в своем составе главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

    Лондонский клуб предложил монегаскам за талантливого форварда 100 миллионов евро, но получил отказ.

    Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции хочет продолжить карьеру в «Реале».

    В минувшем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 июня 2017, 10:08

      и правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 июня 2017, 22:15

      Интересно, на что Арсенал рассчитывал со своим предложением при том, что Мбаппе в Реал за 120 не продали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 июня 2017, 15:10

      Команда лярдокрадов, все им мало... Сколько же этот Монако награбил, верните деньги народу! Наши большевики вам скажут куда их истратить, сначала помочь бабушкам, потом больше парков культуры и отдыха где можно кататься на ослике , трамвай опять же пустить в недоделкино !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      kagorich 2 июня 2017, 14:07

      Слишком многого ждут от этого парня. Испортят деньгами и окажется в тени.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 2 июня 2017, 12:45

      Да, это же кусок золотого слитка))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 2 июня 2017, 12:34

      такая ско.... нужна самому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 2 июня 2017, 12:21

      На настоящем сайте Мбаппе оценивается всего в 1,5 миллиона евро...
      Интересно, чья это оценка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Бомбардиръ 2 июня 2017, 17:30

      что за "настоящий сайт"? чья это оценка?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Chesn0k 2 июня 2017, 18:16

      https://bombardir.ru/player/34668

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 12:16

      Ну правильно . Когда предлагают 130 , зачем продавать за 100 ??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > dok66 2 июня 2017, 12:27

      Да это полный беспредел) Уже не первая английская команда жестко тупит. В прошлый раз Ливерпуль предлагал 70 млн, хотя до этого были отклонены предложения в 100 и 110 лямов)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11