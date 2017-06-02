«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Арсенал» за 100 миллионов

«Монако» отказался отпускать в «Арсенал» нападающего Килиана Мбаппе этим летом. По данным источника, 18-летнего футболиста желает видеть в своем составе главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

Лондонский клуб предложил монегаскам за талантливого форварда 100 миллионов евро, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции хочет продолжить карьеру в «Реале».

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»