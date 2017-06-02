«Арсенал» предложил 100 миллионов за Мбаппе

«Арсенал» включился в борьбу за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Утверждается, что английский клуб предложил монегаскам за 18-летнего форварда 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции хочет продолжить карьеру в «Реале».

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

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