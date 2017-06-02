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    «Арсенал» предложил 100 миллионов за Мбаппе

    «Арсенал» включился в борьбу за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Утверждается, что английский клуб предложил монегаскам за 18-летнего форварда 100 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции хочет продолжить карьеру в «Реале».

    В минувшем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: L' Equipe

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    02.06.2017 00:08
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 июня 2017, 08:29

      За чем эти понты кидать??? Уж в арсенал он точно не перейдет!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Павел Буре 2 июня 2017, 09:18

      это привычка такая, когда Мбаппе выиграет ЛЧ с Реалом, то Венгер будет давать интервью "как он за ним следил давно, и даже пытался его купить за 100-ку"

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 2 июня 2017, 02:52

      С ума сходят,ни один футболист не стоит таких денег.

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Борз-95 2 июня 2017, 15:43

      Погба!?

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 июня 2017, 02:11

      В Зенит его, нужно перекупать

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      Рейтинг: +382

      лёха72 2 июня 2017, 01:42

      не много

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      Рейтинг: +1381

      marslond 2 июня 2017, 01:25

      Походу Венгер хочет потратить весь летний трансферный бюджет на одного игрока.

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      Рейтинг: +800

      forward33 2 июня 2017, 01:10

      Арс отдаст такие бабки, только если продаст Санчеса. Видимо Венгер хочет второго Анри.

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 июня 2017, 00:56

      В прошлом году,весь мир на ушах стоял...Все Погба,Погба... Ну что сделал этот Погба??? Сейчас Мбаппе...

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 2 июня 2017, 00:41

      Не так уж давно Арсенал очень скупился на покупку новых игроков... И вдруг бац! 100 целых лямов...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Бомбардиръ 2 июня 2017, 00:56

      Усманов рулит)

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2017, 00:39

      Один сезон поиграл нормально и сразу такие деньги и разрыв между клубами...может заглохнет парень...Аля Кокорин.,и что дальше.....хамес на банке сидит...а тут пару раз лохонется и так же в запас..ещё сезон другой если стабильность покажет модно о чем то будет говорить

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > алекс88 2 июня 2017, 00:59

      Не с теми сравниваешь..Кокорин? Смеёшься?..Хамес - тут немного другое..У парня талант - пусть переходит, а там..смотря куда, думаю.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 июня 2017, 00:34

      хм, как-то Арсенал опоздал немного, после того как 2 клуба уже предложили по 130, хотя в Арсенале есть все шансы заиграть в основе сразу, но устроит ли это Монако, продавать игрока дешевле чтобы ему было лучше? Хотя если почитать новости, сам Мбаппе хочет в Реал, так что Арсеналу не светит

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