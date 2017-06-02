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    В «Енисее» догадывались, что Тихонов уйдет

    Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский признался, что даже после предложенного варианта по продлению контракта главному тренеру Андрею Тихонову, он не сомневался, что тот покинет команду по завершении сезона. По его словам, клуб начнет поиски нового специалиста на вакантную должность в ближайшее время.

    «Предложение Тихонову по продлению контракта было сделано еще несколько дней назад. Он взял время, чтобы подумать, а мы рассматривали различные варианты развития ситуации. Догадывались, что Тихонов примет такое решение.

    С завтрашнего дня начнем рассматривать кандидатов на освободившийся пост. Персона Тихонова позволила привлечь внимание аудитории к команде. Одной из задач на сезон и было привлечение болельщиков на трибуны. Ранее на матчи в холодное время года приходило не более 900 человек, что является позором для города с таким уровнем населения. При Тихонове практически полностью поменялся состав команды. Уверен, что этот фундамент, который был наработан за сезон, сохранится. Следующий тренер будут подобран под серьезные задачи клуба», – заявил Петровский.

    Напомним, что Тихонов продолжит работу в следующем сезоне с «Крыльями Советов».

    Источник: Спорт FM

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    02.06.2017 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 2 июня 2017, 12:12

      Тихонов еще ранее заявлял, что готов работать в клубе, ставящем перед собой серьезные задачи.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 июня 2017, 11:06

      вот и сказочке конец, а так все хорошо начиналось, посмотрим что сотворят в следующем сезоне, кто будет главным тренером...

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