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    Тихонов покинул «Енисей» и принял предложение «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов покинул занимаемую должность. Как сообщает официальный сайт красноярского клуба, 46-летний специалист принял предложение возглавить «Крылья Советов».

    «Футбольный клуб «Енисей» желает Андрею Валерьевичу новых успехов, ну а мы продолжаем работать дальше и стремиться к новым историческим достижениям вместе с новым тренером и новыми серьезными задачами, которые будут озвучены в ближайшее время», – говорится в официальном заявлении.

    По итогам нынешнего сезона «Енисей» под руководством Тихонова занял в турнирной таблице ФНЛ третье место и пробился в стыковые матчи, где по сумме двух встреч уступил тульскому «Арсеналу».

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    Источник: ФК «Енисей»

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    01.06.2017 14:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12

      RadmirkaMin 1 июня 2017, 18:17

      Хорошие новости!

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 1 июня 2017, 17:15

      Да и так понятно почему он уходит,Андрею Валерьевичу сказали в крае денег говорят нету на спонсирование клуба,на стадион,всех же кормить надо,поэтому команда сверху была слить арсеналу.Что ж остается пожелать Тише успехов в крылышках,через год вернутся по любому!!!!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:22

      Конечно тебе решать,
      Теперь надо взлетать.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 15:57

      В принципе все логично . На следующий год КС будет в Примьере !

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      Рейтинг: +581

      Чеба 1 июня 2017, 15:05

      Андрей - держи Крылья бодрей!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 1 июня 2017, 14:54

      Ожидаемо, удачи!

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 1 июня 2017, 14:47

      УДАЧИ!!!

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      Рейтинг: +24996

      bset 1 июня 2017, 14:23

      Очень жаль...

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      Рейтинг: +24996

      bset > AGE_13 1 июня 2017, 20:20

      Ну да, согласен. У клуба, который был в РФПЛ, финансирование должно быть стабильнее

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