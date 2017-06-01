Тихонов покинул «Енисей» и принял предложение «Крыльев Советов»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов покинул занимаемую должность. Как сообщает официальный сайт красноярского клуба, 46-летний специалист принял предложение возглавить «Крылья Советов».

«Футбольный клуб «Енисей» желает Андрею Валерьевичу новых успехов, ну а мы продолжаем работать дальше и стремиться к новым историческим достижениям вместе с новым тренером и новыми серьезными задачами, которые будут озвучены в ближайшее время», – говорится в официальном заявлении.

По итогам нынешнего сезона «Енисей» под руководством Тихонова занял в турнирной таблице ФНЛ третье место и пробился в стыковые матчи, где по сумме двух встреч уступил тульскому «Арсеналу».

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