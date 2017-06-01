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  • Сарсания: «Легионеров в «Зените», которые соответствуют уровню команды – один-два»

Сарсания: «Легионеров в «Зените», которые соответствуют уровню команды – один-два»

1 июня 2017, 13:29
15

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о кадровой ситуации в петербургском клубе и заявил, что не все легионеры команды соответствуют уровню сине-бело-голубых.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что команда проведет агрессивную трансферную кампанию этим летом.

«А сегодня мы видим, что питерских нет вообще, российские игроки – разного качества. Ну, а легионеров после ухода Халка и Витселя – один-два или, может, три, которые соответствуют уровню «Зенита».

Трансферы летом будут. Звездные или нет, сказать не могу (вся конкретика появится после встречи с главным тренером) – но совершенно точно новые футболисту будут соответствовать уровню «Зениту» и сделают команду сильнее», – сказал Сарсания.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (15)
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sidul1
1496313244
хочется верить
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APchelov
1496314010
А я вот уже позабыл, что такое уровень Зенита. Команды, за которой приятно было бы наблюдать, не наблюдается хрен знает сколько времени. Сейчас - это сборище распиаренных имён, бегущее не в ту сторону
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порт
1496314385
Кришито, Данни, ну и первое время Жулиано.
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zenitforever2015
1496315061
Опыт у Кости огромный , дело теперь в выделенных бабосах...
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dok66
1496321493
Но после великих трансферов команду еще нужно собрать ! И за лето этого не сделать ! Зачем тогда такие громкие заявления , что в следующем году Зенит - чемпион ????
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subbotaspartak
1496324116
... питерских нет вообще... А статистика есть, сколько в клубах своих играет? И кто список возглавляет?
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Garrincha58
1496325442
легионеры один-два или, может, три, которые соответствуют уровню «Зенита», а русских вообще нет ну может только один Шатов остальные уровень ФНЛ
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Бриг
1496330732
Допустим, возьмут пару приличных легов. Беда в том, что они в России быстро станут считать себя неприкасаемыми. Помните, как Халк залупался на Спалетти, когда тот посмел его заменить? А действительно, на кого менять-то? Быстро разучатся играть.ать
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Popularov
1496337030
С Дани надо РАССТАВАТЬСЯ! Спасибо Дани за игру в Зените и ДО СВИДАНИЕ! Маурисио не котируется! Кришито, Цаллагов, Кокорин, Нету, Хави Гарсия, Йоан Молло, Бранислав Иванович, Артур Юсупов, Эрнани, Лука Джорджевич, Александр Кержаков Вот и надо с ними РАССТАВАТЬСЯ и как можно скорее. Отлично играли Жулиано, Жирков, Шатов, Анюков, Смольников, Юрий Лодыгин, Роберт Мак, Андрей Лунев, Дзюба! Надо ПОЛНОСТЬЮ перетасовать состав и избавиться от БАЛЛАСТА! Пол команды Зениту надо МЕНЯТЬ и СРОЧНО! Работы ХВАТАЕТ и от этого будут зависеть все успехи Зенита в этом сезоне! Плюс надо повести Зениту решительную борьбу против судейских коррупционных скандалов имени Будогосского! Этот сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории российского футбола! Что ни тур, то СКАНДАЛ! Стрелочников - скандальных арбитров наказали, а остальных ОТМАЗАЛИ! Вот и вся ФАЛЬШИВАЯ борьба Мутко с МАХРОВОЙ коррупцией в российском судействе! Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара. Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд. И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака! Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
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paracetamol
1496342782
А спортивных директоров, соответствующих уровню суперклуба, вообще нет. Приходят какие-то попрошайки- нищеброды...
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