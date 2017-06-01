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    Сарсания: «Легионеров в «Зените», которые соответствуют уровню команды – один-два»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о кадровой ситуации в петербургском клубе и заявил, что не все легионеры команды соответствуют уровню сине-бело-голубых.

    Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что команда проведет агрессивную трансферную кампанию этим летом.

    «А сегодня мы видим, что питерских нет вообще, российские игроки – разного качества. Ну, а легионеров после ухода Халка и Витселя – один-два или, может, три, которые соответствуют уровню «Зенита».

    Трансферы летом будут. Звездные или нет, сказать не могу (вся конкретика появится после встречи с главным тренером) – но совершенно точно новые футболисту будут соответствовать уровню «Зениту» и сделают команду сильнее», – сказал Сарсания.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2017 13:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 июня 2017, 21:46

      А спортивных директоров, соответствующих уровню суперклуба, вообще нет. Приходят какие-то попрошайки- нищеброды...

      -1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 1 июня 2017, 20:10

      С Дани надо РАССТАВАТЬСЯ!
      Спасибо Дани за игру в Зените и ДО СВИДАНИЕ!
      Маурисио не котируется!
      Кришито, Цаллагов, Кокорин,
      Нету, Хави Гарсия,
      Йоан Молло, Бранислав Иванович, Артур Юсупов,
      Эрнани, Лука Джорджевич, Александр Кержаков
      Вот и надо с ними РАССТАВАТЬСЯ и как можно скорее.
      Отлично играли Жулиано, Жирков, Шатов, Анюков, Смольников, Юрий Лодыгин, Роберт Мак, Андрей Лунев, Дзюба!
      Надо ПОЛНОСТЬЮ перетасовать состав и избавиться от БАЛЛАСТА!
      Пол команды Зениту надо МЕНЯТЬ и СРОЧНО!
      Работы ХВАТАЕТ и от этого будут зависеть все успехи Зенита в этом сезоне!
      Плюс надо повести Зениту решительную борьбу против судейских коррупционных скандалов имени Будогосского!
      Этот сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории российского футбола!
      Что ни тур, то СКАНДАЛ!
      Стрелочников - скандальных арбитров наказали, а остальных ОТМАЗАЛИ!
      Вот и вся ФАЛЬШИВАЯ борьба Мутко с МАХРОВОЙ коррупцией в российском судействе!
      Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара.
      Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд.
      И что мы видим!
      Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака!
      Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!

      -1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Popularov 1 июня 2017, 21:47

      Керж вообще не играл, а Мак так опустился, что только в ФНЛ.

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 1 июня 2017, 18:25

      Допустим, возьмут пару приличных легов. Беда в том, что они в России быстро станут считать себя неприкасаемыми. Помните, как Халк залупался на Спалетти, когда тот посмел его заменить? А действительно, на кого менять-то? Быстро разучатся играть.ать

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июня 2017, 16:57

      легионеры один-два или, может, три, которые соответствуют уровню «Зенита», а русских вообще нет ну может только один Шатов остальные уровень ФНЛ

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:35

      ... питерских нет вообще...
      А статистика есть, сколько в клубах своих играет?
      И кто список возглавляет?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 15:51

      Но после великих трансферов команду еще нужно собрать ! И за лето этого не сделать ! Зачем тогда такие громкие заявления , что в следующем году Зенит - чемпион ????

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 1 июня 2017, 14:04

      Опыт у Кости огромный , дело теперь в выделенных бабосах...

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      Рейтинг: +6309

      порт 1 июня 2017, 13:53

      Кришито, Данни, ну и первое время Жулиано.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 июня 2017, 13:46

      А я вот уже позабыл, что такое уровень Зенита. Команды, за которой приятно было бы наблюдать, не наблюдается хрен знает сколько времени. Сейчас - это сборище распиаренных имён, бегущее не в ту сторону

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > APchelov 1 июня 2017, 21:51

      Пересмотри второй матч с ж-д.рожниками. Приятно было наблюдать. Команда все может, да не хочет, вот беда. Выкладываться не хотят, хотя "на классе".

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      Рейтинг: +3412

      APchelov > paracetamol 2 июня 2017, 03:11

      Уровень - это прежде всего стабильность. А не три или пять игрушек

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      Рейтинг: +875

      sidul1 1 июня 2017, 13:34

      хочется верить

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