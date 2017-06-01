Сарсания: «Легионеров в «Зените», которые соответствуют уровню команды – один-два»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о кадровой ситуации в петербургском клубе и заявил, что не все легионеры команды соответствуют уровню сине-бело-голубых.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что команда проведет агрессивную трансферную кампанию этим летом.

«А сегодня мы видим, что питерских нет вообще, российские игроки – разного качества. Ну, а легионеров после ухода Халка и Витселя – один-два или, может, три, которые соответствуют уровню «Зенита».

Трансферы летом будут. Звездные или нет, сказать не могу (вся конкретика появится после встречи с главным тренером) – но совершенно точно новые футболисту будут соответствовать уровню «Зениту» и сделают команду сильнее», – сказал Сарсания.

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