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    Лунев побывал в Уфе во время отпуска

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев побывал во время отпуска в Уфе, посетив стадион «Нефтяник».

    «Экс-голкипер нашей команды Андрей Лунев прилетел в Уфу. Один из лучших вратарей России навестил ставшим родным для себя стадион «Нефтяник», тепло пообщался с работниками клуба и передал всем нашим болельщикам большой привет. Андрей продолжает пристально следить за матчами уфимцев и как заверяет – «Уфа» навсегда останется в его сердце», – сообщает пресс-служба клуба.

    Напомним, что Лунев сменил «Уфу» после дух лет выступлений на «Зенит» прошедшей зимой.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Уфа»

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    01.06.2017 09:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 2 июня 2017, 04:51

      Звезда осчастливила Уфу своим посещением! Не рановато-ли звездится?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 1 июня 2017, 11:19

      В Калуге что не побывал?)

      0
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