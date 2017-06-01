Лунев побывал в Уфе во время отпуска

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев побывал во время отпуска в Уфе, посетив стадион «Нефтяник».

«Экс-голкипер нашей команды Андрей Лунев прилетел в Уфу. Один из лучших вратарей России навестил ставшим родным для себя стадион «Нефтяник», тепло пообщался с работниками клуба и передал всем нашим болельщикам большой привет. Андрей продолжает пристально следить за матчами уфимцев и как заверяет – «Уфа» навсегда останется в его сердце», – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Лунев сменил «Уфу» после дух лет выступлений на «Зенит» прошедшей зимой.