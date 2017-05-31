Агент заявил, что Тигиев останется в «Спартаке»

Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Тигиева, заявил, что его клиент продолжит карьеру в московском клубе.

Напомним, что права на 21-летнего россиянина принадлежат «Анжи». За красно-белых, арендовавших футболиста, игрок провел в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

– Остается ли Тигиев в «Спартаке»?

– Скорее всего, да.

– То есть договоренность о продлении отношений с ним достигнута?

– Именно так.