Агент заявил, что Тигиев останется в «Спартаке»

Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Тигиева, заявил, что его клиент продолжит карьеру в московском клубе.
Напомним, что права на 21-летнего россиянина принадлежат «Анжи». За красно-белых, арендовавших футболиста, игрок провел в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
– Остается ли Тигиев в «Спартаке»?
– Скорее всего, да.
– То есть договоренность о продлении отношений с ним достигнута?
– Именно так.
Источник: «Спорт-Экспресс»