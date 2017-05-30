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Лунев: «Жалко, что Луческу уволили. Он – крутой тренер»

30 мая 2017, 21:24
12

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об увольнении Мирчи Луческу с поста главного тренера петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что место румынского специалиста может занять Роберто Манчини, с которым будет подписан контракт по схеме «2+1».

«Задача на сезон не решена, поэтому чего-то подобного следовало ожидать. Жалко, что так случилось, ведь Луческу – крутой тренер. Он наставник топ-уровня, и результаты его команд говорят сами за себя. Возможно, ему не удалось найти общий язык с командой, а у команды – понять его идею», – сказал Лунев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Луческу Мирча
Комментарии (12)
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Обер-КанцлерЪ
1496168871
Андрей, в этом случае как раз лучше было бы промолчать !
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Asbjorn
1496171683
не поставил бы лунева в основу,он так бы не говорил
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пряник929
1496172979
Поменьше болтай, а то вслед за этим хорошим полетишь...
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сасас
1496176978
не льсти ему Анрюша
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Roman Armeec
1496177446
Оооу как мило.. Интересно, какие бы слова были, будь он на замене сидя?
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Zubo
1496189042
Да брось ты Андрюха, вот ты крутой вратарь, если б не ты мы бы и в ЛЕ не вышли
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Аид666
1496197877
Крутой в чемпах, где практически нет конкуренции...
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Дядя Серёжа
1496205799
Крутой... А с народом мягше надо
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OfaZavr
1496217724
Ну конечно, таких крутых у нас ещё не было)))
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Pinasonic
1496221339
Жалко у пчелки.
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