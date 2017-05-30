Лунев: «Жалко, что Луческу уволили. Он – крутой тренер»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об увольнении Мирчи Луческу с поста главного тренера петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что место румынского специалиста может занять Роберто Манчини, с которым будет подписан контракт по схеме «2+1».

«Задача на сезон не решена, поэтому чего-то подобного следовало ожидать. Жалко, что так случилось, ведь Луческу – крутой тренер. Он наставник топ-уровня, и результаты его команд говорят сами за себя. Возможно, ему не удалось найти общий язык с командой, а у команды – понять его идею», – сказал Лунев.