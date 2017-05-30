Манчини: «С руководством «Зенита» мы встретились и познакомились. Пока это все»

Экс-главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини подтвердил, что провел встречу с руководителями «Зенита». По словам итальянского специалиста, он может перебраться в Россию, однако пока еще ничего не решено.

«С руководителями «Зенита» мы встретились и познакомились. На данный момент это пока все. Что будет дальше, увидим в ближайшие дни. Возможность переехать в Россию существует.

Спрашивал ли я совета у Спаллетти по поводу «Зенита»? Нет. На данный момент ничего подобного не было», – сказал Манчини.

Ранее сообщалось, что Манчини подпишет контракт с сине-бело-голубыми по схеме «2+1», а его зарплата составит 5-6 миллионов евро в год.