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  • Don Balon: Месси положительно смотрит на возможный переход Бельерина в «Барселону»

Don Balon: Месси положительно смотрит на возможный переход Бельерина в «Барселону»

30 мая 2017, 09:42
14

Лидер «Барселоны» Лионель Месси положительно смотрит на возможный переход в команду защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Как утверждается, аргентинец хотел бы, чтобы каталонцы приобрели 22-летнего футболиста. Рыночная стоимость испанца оценивается в 18 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок входит в планы тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

В завершившемся сезоне защитник провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Арсенал Барселона Месси Лионель Бельерин Эктор
Комментарии (14)
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Alex ostrov
1496126677
В Барселоне всё трансферы через Месси?!
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ItalianFootball
1496127456
Классно он совмещает должность спортивного директора и футболиста!
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Asbjorn
1496129495
Бельерин очень бы пригодился
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Alex3920486
1496131446
Ну ребята, а как вы хотели..?))Я так понимаю, главный тренер в барсе - это формальность! По факту - Месси рулит))
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slavko33002
1496131590
Решала!
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LMI
1496132240
Я не болельщик Барселоны, но просто иногда прикольно читать - "Месси поставил условие директору...", "Месси настаивает на продаже...", "Месси требует купить...", вот теперь Месси одобрил нашего Бельерина. Спасибо тебе пуп земли, век не забудем )))
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Idol777
1496133277
Если бы Месси решал бы такие вопросы в Барсе уже давно бы играли другие игроки процентов 80!
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Rorschach krym
1496137012
Месси - бог...Барселоны
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Аристократ Олжик
1496138908
Дожили . . . теперь переход в Барселону, должен быть одобрен Месси??? А почему тогда сразу не написать, Бельерин переходит в Месси???
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xXx7090
1496146834
Месси одобрил))))))))))))))))
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