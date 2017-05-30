Don Balon: Месси положительно смотрит на возможный переход Бельерина в «Барселону»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси положительно смотрит на возможный переход в команду защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Как утверждается, аргентинец хотел бы, чтобы каталонцы приобрели 22-летнего футболиста. Рыночная стоимость испанца оценивается в 18 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок входит в планы тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

В завершившемся сезоне защитник провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.