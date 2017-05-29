Рахимов опроверг информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал информацию, согласно которой он в ближайшее время может возглавить тульский «Арсенал». По словам специалиста, он не вел переговоров с туляками.

«У меня не было никаких контактов с тульским «Арсеналом», я ни с кем из этого клуба не общался. Кто-то вбрасывает подобные слухи, а потом начинаются звонки, которые растягиваются на целый день. Что касается продолжения моей тренерской деятельности, то на данный момент по этому вопросу нет никакой конкретики. Все зависит от ситуации. Со здоровьем у меня все в порядке, это точно никак не связано с паузой в моей работе», – сказал Рахимов.

Напомним, ранее появилась информация, что Рахимов может стать главным тренером «Амкара».