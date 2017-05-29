О назначении Манчини на пост главного тренера «Зенита» будет объявлено во вторник или среду

Роберто Манчини станет главным тренером «Зенита» во вторник, 30 мая, или на следующий день. По информации источника, официального объявления следует ожидать именно в эти даты.

Как известно, итальянский специалист уже находится в России. Сегодня он провел встречу с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Ранее сообщалось, что зарплата экс-наставника «Интера» и «Манчестер Сити» составит от 5 до 6 миллионов евро.

Напомним, вчера петербургский клуб отправил в отставку Мирчу Луческу, возглавившего сине-бело-голубых прошлым летом. Под руководством румынского тренера «Зенит» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ и не попал в Лигу чемпионов.