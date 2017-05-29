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Cегодня Манчини проведет встречу с руководством «Зенита»

29 мая 2017, 12:36
7

Экс-главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини прибыл в Москву, где сегодня должна состояться его встреча с руководством «Зенита». Как только это произойдет, переговоры вступят в официальную стадию.

Как сообщают СМИ, 52-летний итальянский специалист является основным кандидатом на пост наставника петербуржцев. Сегодня появилась информация, что его зарплата может составить порядка 5-6 миллионов евро.

Напомним, вчера сине-бело-голубые объявили о расторжении контракта с Мирчей Луческу, возглавлявшим команду с лета прошлого года.

В минувшем розыгрыше РФПЛ «Зенит» занял третье место, не сумев выйти в Лигу чемпионов.

Источник: Sport.sky.it
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (7)
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Евгений Лесников
1496056662
Роберто Манчини-известный итальянский специалист,но сумеет ли он также эффективно "выстрелить",как Массимо Каррера- сразу в десятку...посмотрим...Луческу то же известный футбольный тренер,итог известный.
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neveldomha
1496057733
Мне кажется, что Роберто за последние пять лет серьезно просел. Я бы сто раз подумал, чем ставить закарюку в договоре.
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levon_man
1496059344
Манчини никогда не был топ-тренером и свои победы он завоевал тогда, когда Юве несправедливо сослали. Думаю во второй половине чемпионата его попросят
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Bozigit
1496063642
не думаю, что он горы перевернет
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PNZ1985
1496068321
опять по накупают Халков, Гараев, чтобы УЕФА их забанила наконец-то!
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ivan941
1496076081
тоже будут на 7 месте в следующем году как Интер
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