Cегодня Манчини проведет встречу с руководством «Зенита»

Экс-главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини прибыл в Москву, где сегодня должна состояться его встреча с руководством «Зенита». Как только это произойдет, переговоры вступят в официальную стадию.

Как сообщают СМИ, 52-летний итальянский специалист является основным кандидатом на пост наставника петербуржцев. Сегодня появилась информация, что его зарплата может составить порядка 5-6 миллионов евро.

Напомним, вчера сине-бело-голубые объявили о расторжении контракта с Мирчей Луческу, возглавлявшим команду с лета прошлого года.

В минувшем розыгрыше РФПЛ «Зенит» занял третье место, не сумев выйти в Лигу чемпионов.