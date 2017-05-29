Президент «Шахтера»: «Нам нужны денежки. Мы умеем продавать очень дорого»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов готов продать лидеров своей команды, но только за очень большие деньги. По его словам, клуб нуждается в финансовых поступлениях.

«Мы очень сильно укомплектованы. Должны будем посмотреть – если кто-то от нас уйдет, то, наверное, кто-то к нам не придет. Если никто не уйдет, то тогда мы проанализируем и подумаем, а нужен ли нам кто-то?

Моя позиция простая – «Шахтер» должен быть сильным. И каждый трансфер должен делать нас еще сильнее. Стоимость Марлоса, Фреда, Тайсона? Потенциальным покупателям сразу нужно не стесняться лезть в карман – «Шахтеру» нужны деньги. Продавать мы сейчас будем не просто очень дорого, а очень-очень дорого. И это мы умеем делать.

У нас в команде очень качественные игроки. И если сегодня лучшие клубы Европы заинтересовались в наших игроках – мы всегда открыты. К нам нужно ехать, с нами нужно вести переговоры – «Шахтеру» нужны денежки, не стесняйтесь в предложениях», – сказал Ахметов.