Мертенс заявил, что получает удовольствие от работы с Сарри

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс подвел итоги сезона Серии А, а также поделился мнением о главном тренере неаплолитанцев Маурицио Сарри. По словам бельгийца, Сарри является великолепным тренером.

«Я уже два года играю под руководством Сарри и могу сказать, что он великолепный тренер. Мне нравится играть за него, я получаю удовольствие от совместной работы. Я надеюсь, что мы сможем продолжить работать вместе и будем стремиться только вперед. Мы набрали 86 очков в этом сезоне и забили много голов, но иногда команда допускала ошибки. Нужно сделать из этого правильные выводы», – сказал футболист.

«Наполи» по итогам минувшего сезона занял третье место.