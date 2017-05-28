Мутко: «Стыковые матчи РФПЛ и ФНЛ прошли в честной борьбе»

Глава РФС Виталий Мутко подвел итоги матчей за место в РФПЛ. Напомним, в следующем сезоне в Премьер-лиге будут играть тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

«Главное, что все прошло в честной спортивной борьбе. Никакие факторы не повлияли на итоги. «СКА-Хабаровск» – сильная организованная команда. Надеюсь, это даст импульс развитию футбола на Дальнем Востоке. Тулу мы знаем. Это футбольный город. Там есть видение, как развивать футбол. Думаю, и у «Енисея» впереди хорошее будущее. Рад за Андрея Тихонова, что у него так быстро получилось создать команду.

В Хабаровске нужно оценить качество газона. Комиссия приедет туда, посмотрит. А так, там после наводнения стадион хороший. По 10 тысяч человек ходили на последние матчи», – сказал Мутко.