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Мутко: «Стыковые матчи РФПЛ и ФНЛ прошли в честной борьбе»

28 мая 2017, 23:27
22

Глава РФС Виталий Мутко подвел итоги матчей за место в РФПЛ. Напомним, в следующем сезоне в Премьер-лиге будут играть тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

«Главное, что все прошло в честной спортивной борьбе. Никакие факторы не повлияли на итоги. «СКА-Хабаровск» – сильная организованная команда. Надеюсь, это даст импульс развитию футбола на Дальнем Востоке. Тулу мы знаем. Это футбольный город. Там есть видение, как развивать футбол. Думаю, и у «Енисея» впереди хорошее будущее. Рад за Андрея Тихонова, что у него так быстро получилось создать команду.

В Хабаровске нужно оценить качество газона. Комиссия приедет туда, посмотрит. А так, там после наводнения стадион хороший. По 10 тысяч человек ходили на последние матчи», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Матчи за место в РПЛ Арсенал Енисей Оренбург СКА-Хабаровск Мутко Виталий
Комментарии (22)
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NEON-SM
1496003722
ска вылетит скорее всего, клубешник под фнл
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Михайловский Технарь
1496007043
Лучше бы за питерским газоном следили. А то распилили народные деньги, а теперь меняют.
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Эд1970
1496010172
Я болел за Оренбург((но сами виноваты надо было пенальти реализовывать в первом тайме.
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Дядя Серёжа
1496022878
Хабаровск... Аэрофлот трёт руки.
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bambanera95
1496127024
выйти в ФНЛ по спортивному принципу, у Забайкальского края нет денег, чем они вообще занимаются министры, 170 млн не могут найти, это не такие большие деньги! - печально х***ли говорить. , нефти вроде нет у вас там.
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bambanera95
1496127245
повторяет кто судьбу не повторяет это к екстрасенсам , а в общем плане если бэ был нормальный менеджмент то и в лч не обсирались и бюджет плюсовой был.
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bambanera95
1496127346
в очередной раз в лиге чемпионов? -)))))))))))))))) а шо? не привыкать.
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bambanera95
1496127409
зае**сь , ептэ, собака 20 кг домашней птицы подавил .
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bambanera95
1496127475
.какие задачи должен ставить по-Вашему Зенит на сезон - насосать из Газпрома еще милиардик другой.
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bambanera95
1496136955
агрессии и оскорблений среди тренеров после завершения сезона а что профессиональная агрессия и профессионально составленное оскорбление мне думаецца только украшает.
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