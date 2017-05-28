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  • Габулов: «Задача остаться в Премьер-лиге выполнена, что приятно и радостно»

Габулов: «Задача остаться в Премьер-лиге выполнена, что приятно и радостно»

28 мая 2017, 22:44
4

Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов поделился мнением о сохранении тульским клубом места в Премьер-лиге, а также высказался о скором приезде в стан сборной России.

– Какие ощущения? Чувство выполненного долга. Задача выполнена, что приятно и радостно. Выдохнули. Слава Богу, мы справились с тем, что нам выпало. Было всякое. Победы и поражения, хорошие и плохие матчи. Но мы сделали это. Все вместе. Спасибо за поддержку болельщикам «Арсенала». Поздравляю их с победой и выполненной задачей – с премьер-лигой на следующий сезон. Надеюсь, мы будем только лучше.

– Теперь – сборная. Вызов в национальную команду добавил эмоций на финише сезона?

– Сборная – тоже всегда приятно и радостно, но она и обязывает. Нужно давать результат. Ты не имеешь права играть как-то иначе. И теперь еду в сборную с хорошим настроением.

– Еще в январе после перехода в «Арсенал» после полугодичной паузы вы выразили уверенность: туляки не вылетят, а у вас есть надежда еще сыграть за сборную. Этой сложной весной вера не пошатнулась?

– Опять же – было всякое. Было тяжело. Не скрою этого. Но без веры – никуда. Если бы не верил, думаю, даже не брался бы за это. Ни я, ни любой член нашего коллектива. Есть личные, есть командные задачи. И в сборную нужно ехать не просто так, а соответствовать ее уровню и приносить определенную пользу. На поле или за его пределами. Только так. Рад, что тренерский штаб сборной обратил на меня внимание. Буду стараться оправдать доверие и соответствовать сборной.

Напомним, «Арсенал» обыграл в стыковых матчах «Енисей» за счет гола, забитого на выезде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Матчи за место в РПЛ Кубок конфедераций Арсенал Енисей Россия Габулов Владимир
Комментарии (4)
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пряник929
1496002640
Удачи в сборной
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Eds
1496005323
Я недоволен Габуловым... Не люблю людей,, которые намеренно тянут время... Ненавижу такой футбол. Абсолютно не искренний. Для таких людей - это всего лишь деньги, а не игра. Задачу выполнил - то есть работал на поле, а не играл... С таким подходом к игре никогда в России не будет настоящего боевого честного футбола... С таким отношением к игре Габулову нечего делать на Кубке Конфедераций...
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baddy
1496012279
Одного Хабаровска уже хватит, эти перелеты ещё многие будут помнить.
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ARSENAL TULA
1496037584
Володя был лучший в этом матче, благодаря ему АРСЕНАЛ смог победить в этом матче.АРСЕНАЛ в РФПЛ 2017-2018. Молодцы все реьбята в последнем матче все играли через не могу и Шевченко забил первый и последний гол сезона 2016-2017 годов.
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