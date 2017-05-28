Габулов: «Задача остаться в Премьер-лиге выполнена, что приятно и радостно»

Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов поделился мнением о сохранении тульским клубом места в Премьер-лиге, а также высказался о скором приезде в стан сборной России.

– Какие ощущения? Чувство выполненного долга. Задача выполнена, что приятно и радостно. Выдохнули. Слава Богу, мы справились с тем, что нам выпало. Было всякое. Победы и поражения, хорошие и плохие матчи. Но мы сделали это. Все вместе. Спасибо за поддержку болельщикам «Арсенала». Поздравляю их с победой и выполненной задачей – с премьер-лигой на следующий сезон. Надеюсь, мы будем только лучше.

– Теперь – сборная. Вызов в национальную команду добавил эмоций на финише сезона?

– Сборная – тоже всегда приятно и радостно, но она и обязывает. Нужно давать результат. Ты не имеешь права играть как-то иначе. И теперь еду в сборную с хорошим настроением.

– Еще в январе после перехода в «Арсенал» после полугодичной паузы вы выразили уверенность: туляки не вылетят, а у вас есть надежда еще сыграть за сборную. Этой сложной весной вера не пошатнулась?

– Опять же – было всякое. Было тяжело. Не скрою этого. Но без веры – никуда. Если бы не верил, думаю, даже не брался бы за это. Ни я, ни любой член нашего коллектива. Есть личные, есть командные задачи. И в сборную нужно ехать не просто так, а соответствовать ее уровню и приносить определенную пользу. На поле или за его пределами. Только так. Рад, что тренерский штаб сборной обратил на меня внимание. Буду стараться оправдать доверие и соответствовать сборной.

Напомним, «Арсенал» обыграл в стыковых матчах «Енисей» за счет гола, забитого на выезде.