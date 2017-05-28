Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боярский считает, что в плохой игре «Зенита» виноват не только Луческу, но и игроки

Боярский считает, что в плохой игре «Зенита» виноват не только Луческу, но и игроки

28 мая 2017, 22:40
8

Один из самых известных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением об отставке Мирчи Луческу. По словам Боярского, важную роль в слабой игре питерского клуба сыграл уход Халка.

– Вам будет не хватать «огненных» пресс-конференций Луческу?

– Нет, я не очень прислушивался к его словам. Но считаю, что с потерей Халка команда потеряла половину энергии. Замену тренеру можно найти, а вот такого, как Халк, не отыщешь…

– Значит, не возникло ощущения, что румынский специалист – нытик?

– Вы знаете, не все зависит от тренера. Есть же еще и игроки. Если бы команда рвалась вперед, то, наверное, и тренеру было бы легче. Может быть, они ждали, что Луческу их поволочет? Нет, такого не бывает.

– Значит, виноват не только тренер, но и игроки?

– Да. Хотя не выпускать на поле Кержакова, лучшего бомбардира… Возникают вопросы. Но, тем не менее, его же приглашали за какие-то заслуги. А потом говорят, что это плохо. Странно. Так не бывает!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Халк Луческу Мирча
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Roman Armeec
1496000686
Согласенс, полностью с вами согласен
Ответить
Garrincha58
1496003704
тысяча чертей! но так бывает господин Артаньян
Ответить
ZENIT-59
1496004279
Многим игрокам, которых Луческу сам и привел он не давал играть-это против логики! А игроки хоели ИГРАТЬ А НЕ СИДЕТЬ НА ЛАВКЕ! ПОЛУЧАЛОСЬ, ЧТО В КАЖДОЙ ИГРЕ ИГРАЛ НЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ- В РЕЗУЛЬТАТЕ-ПОТЕРИ ОЧКОВ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КОМАНДЫ.
Ответить
Nevsky_RU
1496004622
Каналья, хлестать плетями менеджмент Зенита!!))
Ответить
VeniaminS
1496007991
Это точно!!!
Ответить
erma
1496014197
Я не хочу оправдывать Луческу, но посмотрите какие результаты (на протяжении многих лет) у него были в Шахтере. Команда нашла и подняла на ноги целую кучу потрясающих игроков: Виллиана, Дугласа Косту, Фернандиньо, Мхитаряна, Луиса Адриано. Может, все дело в самой организации, то есть в целостном отношении клуба к игрокам, тренерам, менеджменту, создание определенной культуры, а не просто вываливание бабок за понравившуюся игрушку. Когда Фернандиньо уходил из Шахтера, он плакал. Уходя из Зенита плачут только по утраченным бабкам.
Ответить
Дядя Серёжа
1496023651
Игроки были, команды не было.
Ответить
Ще Гевара
1496029750
Однозначно.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
2
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+