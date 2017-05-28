Боярский считает, что в плохой игре «Зенита» виноват не только Луческу, но и игроки

Один из самых известных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением об отставке Мирчи Луческу. По словам Боярского, важную роль в слабой игре питерского клуба сыграл уход Халка.

– Вам будет не хватать «огненных» пресс-конференций Луческу?

– Нет, я не очень прислушивался к его словам. Но считаю, что с потерей Халка команда потеряла половину энергии. Замену тренеру можно найти, а вот такого, как Халк, не отыщешь…

– Значит, не возникло ощущения, что румынский специалист – нытик?

– Вы знаете, не все зависит от тренера. Есть же еще и игроки. Если бы команда рвалась вперед, то, наверное, и тренеру было бы легче. Может быть, они ждали, что Луческу их поволочет? Нет, такого не бывает.

– Значит, виноват не только тренер, но и игроки?

– Да. Хотя не выпускать на поле Кержакова, лучшего бомбардира… Возникают вопросы. Но, тем не менее, его же приглашали за какие-то заслуги. А потом говорят, что это плохо. Странно. Так не бывает!