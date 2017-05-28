Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Увольнение Луческу? Руководство «Зенита» прислушалось к мнению болельщиков»

Орлов: «Увольнение Луческу? Руководство «Зенита» прислушалось к мнению болельщиков»

28 мая 2017, 22:29
14

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об увольнении главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. По словам Орлова, несмотря на отставку, румынский специалист остается тренером высокого класса.

«Это логичное решение. Пришел новый президент, новый спортивный директор, создается новая команда. Третье место для «Зенита» – это скромный результат. Среди болельщиков команды было довольно много тех, кто был против Мирчи Луческу. Руководство «Зенита» прислушивается к этому. Это революционный ход, идет обновление «Зенита». Я поддерживаю это, так и должно быть.

Мы вернулись к 2007 году, когда Сергей Фурсенко пришел и привел Дика Адвоката. Тогда и Константин Сарсания пришел в клуб. Фурсенко-Сарсания – это очень сильный тандем. Теперь нужен новый тренер, который привел бы двух-трех хороших игроков в «Зенит». Видимо, все вкупе повлияло на результаты «Зенита». Но Луческу остается тренером с большой буквы. Сейчас не получилось, значит, у него получится дальше. Он специалист высокого класса, это не надо забывать», – сказал Орлов.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Роберто Манчини в ближайшее время может возглавить «Зенит».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин Луческу Мирча Орлов Геннадий Фурсенко Сергей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Forge
1496000969
А руководители в Туле ,ни кого не слушают ...
Ответить
Тазит
1496001869
С момента назначения Фурсенко Орлов столько раз подмахнул ему, что тот, как "честный человек", просто обязан взять его в долю...
Ответить
Masteralex
1496002061
и руководство МатчТВ надеюсь тоже прислушается к мнению болельщиков :) и мы будет слушать только качественных комментаторов на матчах РФПЛ
Ответить
NEON-SM
1496003777
орла на кол
Ответить
Егор Велунов
1496004008
Под Манчини можно пригласить пару звёзд. под Луческу нельзя. не пойдут, а вот как пригласить хороших игроков по правилам честной финансовой игры, это вопрос сложный.
Ответить
Nevsky_RU
1496004483
Среди болельщиков так же не мало тех, кто против Орлова как комментатора, Митрофанова, Дюкова, Фурсенко как функционеров, и что с того?
Ответить
baddy
1496012405
Тина тоже прислушалась к мнению телезрителей и дала Орлову "вольную".
Ответить
nik55
1496030901
Фурсенко-Сарсания – это очень сильный тандем. пришли по 2 кругу за баблом
Ответить
andrebest4
1496041698
после комментариев в матче с Уралом этого клоуна и читать то неприлично..
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
2
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+