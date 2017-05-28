Орлов: «Увольнение Луческу? Руководство «Зенита» прислушалось к мнению болельщиков»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об увольнении главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. По словам Орлова, несмотря на отставку, румынский специалист остается тренером высокого класса.

«Это логичное решение. Пришел новый президент, новый спортивный директор, создается новая команда. Третье место для «Зенита» – это скромный результат. Среди болельщиков команды было довольно много тех, кто был против Мирчи Луческу. Руководство «Зенита» прислушивается к этому. Это революционный ход, идет обновление «Зенита». Я поддерживаю это, так и должно быть.

Мы вернулись к 2007 году, когда Сергей Фурсенко пришел и привел Дика Адвоката. Тогда и Константин Сарсания пришел в клуб. Фурсенко-Сарсания – это очень сильный тандем. Теперь нужен новый тренер, который привел бы двух-трех хороших игроков в «Зенит». Видимо, все вкупе повлияло на результаты «Зенита». Но Луческу остается тренером с большой буквы. Сейчас не получилось, значит, у него получится дальше. Он специалист высокого класса, это не надо забывать», – сказал Орлов.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Роберто Манчини в ближайшее время может возглавить «Зенит».