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  • Евдокимов: «Мое время в «Оренбурге», наверное, все-таки закончилось»

Евдокимов: «Мое время в «Оренбурге», наверное, все-таки закончилось»

28 мая 2017, 20:16
14

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился эмоциями после вылета команды в ФНЛ. Напомним, оренбургский клуб проиграл в стыковых матчах «СКА-Хабаровску» в серии пенальти.

«Поздравляю Хабаровск с выходом в Премьер-лигу. Они решили задачу. Мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Хочу извиниться перед болельщиками. С одной стороны, хорошие эти пять с половиной лет, с другой – вылет из РФПЛ. Тем не менее, мы показали городу, что такое Премьер-лига, хорошие команды.

Наверное, неправы те, кто думал, что будет такая легкая игра. Это кубковые игры. Эта команда в кубке и «Спартак» обыгрывала. Нам было очень тяжело. С приходом нового тренера они стали играть лучше, еще более организованно. Мне кажется, сегодня мы доминировали, создали большое количество голевых моментов. Не забили, поэтому и поплатились.

Со своей стороны хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, генерального директора нынешнего, президента клуба Василия Ивановича Столыпина, болельщиков, всех вас. Мое время, наверное, в «Оренбурге» все-таки закончилось, поэтому всем удачи желаю, здоровья и успехов. Спасибо. До свидания», – сказал специалист.

Источник: ФК «Оренбург»
Россия. Матчи за место в РПЛ Оренбург СКА-Хабаровск Евдокимов Роберт
Комментарии (14)
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NEON-SM
1495991987
очень жду следующего матча спартак - ска))))
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Бриг
1495992036
Да уж. В РФПЛ ничему так и не научились.
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МАКАРШВЕД
1495992081
Все, «Оренбург» постоянный житель ФНЛ....
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Pourport
1495993185
Да ничего не вышло,все нормально!

Если взять по чесночным,Орен и не должен в стыке играть,а должен Анжи(стат в сто раз ниже),но пока идиотские правила(а скоро это изменят)вы пали!
Я вообще считаю что если из Европы тащишь правила,неси все...надо послед.4 команды в стыковые давать,вот тогда народ посмотрит насколько мощны команды из ФНЛ!+история запишется!А пока пожинаем плоды.
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GOLIK56
1495995493
Рубин 99,9%
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radga
1495996614
зенит-2 .......... не прошел. ЛОГИЧНО!!!
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radga
1495996826
СКА может бороться только дома из-за разницы во времени, но тем и интересен чемп. Территории необъятны....
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Челнинец
1495999303
Евдокимов из РФПЛ уходить не хочет! В Рубине могут дать ему шанс!
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Max Bobr
1496008222
Хороший тренер, неплохие результаты, почему не дать возможность поработать еще с перспективной и интересной командой
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OfaZavr
1496044493
Лучше бы остался с командой в такой момент, и через год снова вывел в РФПЛ.
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