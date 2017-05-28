Евдокимов: «Мое время в «Оренбурге», наверное, все-таки закончилось»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился эмоциями после вылета команды в ФНЛ. Напомним, оренбургский клуб проиграл в стыковых матчах «СКА-Хабаровску» в серии пенальти.

«Поздравляю Хабаровск с выходом в Премьер-лигу. Они решили задачу. Мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Хочу извиниться перед болельщиками. С одной стороны, хорошие эти пять с половиной лет, с другой – вылет из РФПЛ. Тем не менее, мы показали городу, что такое Премьер-лига, хорошие команды.

Наверное, неправы те, кто думал, что будет такая легкая игра. Это кубковые игры. Эта команда в кубке и «Спартак» обыгрывала. Нам было очень тяжело. С приходом нового тренера они стали играть лучше, еще более организованно. Мне кажется, сегодня мы доминировали, создали большое количество голевых моментов. Не забили, поэтому и поплатились.

Со своей стороны хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, генерального директора нынешнего, президента клуба Василия Ивановича Столыпина, болельщиков, всех вас. Мое время, наверное, в «Оренбурге» все-таки закончилось, поэтому всем удачи желаю, здоровья и успехов. Спасибо. До свидания», – сказал специалист.