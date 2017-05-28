«Вест Хэм» сделал «Манчестер Сити» предложение по покупке Ихеначо

«Бомбардир» писал об интересе «Вест Хэма» к форварду «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо. Позже появилась информация о том, что сумма сделки может составить 20 миллионов фунтов. Лондонский клуб сделал официальный запрос по продаже футболиста, сообщает Sky Sports.

Нападающий стал игроком «горожан» в январе 2014 года после победы на юношеском чемпионате мира в составе сборной Нигерии. В минувшем сезоне он забил семь голов и три результативные передачи в 28-ми играх чемпионата Англии. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро. «Сити» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее защитник «Сити» Пабло Сабалета подписал контракт с «молотобойцами».