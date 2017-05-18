«Вест Хэм» интересуется нападающим «Манчестер Сити» Ихеначо

«Вест Хэм» заинтересован в покупке форварда «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо, сообщает Sky Sports. Ранее «Бомбардир» писал о том, что агент 20-летнего нигерийца недоволен отсутствием практики своего клиента в команде Хосепа Гвардиолы.

Нападающий перешел в английский клуб в январе 2014 года после победы на юношеском чемпионате мира в составе сборной Нигерии. В нынешнем сезоне на его счету семь голов и три результативные передачи в 28-ми играх чемпионата Англии. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро. «Сити» занимает третье место в турнирной таблице.

Вчера стало известно о том, что защитник «горожан» Пабло Сабалета летом перейдет в «Вест Хэм».