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«Вест Хэм» интересуется нападающим «Манчестер Сити» Ихеначо

18 мая 2017, 19:13

«Вест Хэм» заинтересован в покупке форварда «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо, сообщает Sky Sports. Ранее «Бомбардир» писал о том, что агент 20-летнего нигерийца недоволен отсутствием практики своего клиента в команде Хосепа Гвардиолы.

Нападающий перешел в английский клуб в январе 2014 года после победы на юношеском чемпионате мира в составе сборной Нигерии. В нынешнем сезоне на его счету семь голов и три результативные передачи в 28-ми играх чемпионата Англии. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро. «Сити» занимает третье место в турнирной таблице.

Вчера стало известно о том, что защитник «горожан» Пабло Сабалета летом перейдет в «Вест Хэм».

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Вест Хэм Ихеначо Келечи
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