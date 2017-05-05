Агент Ихеначо недоволен положением игрока в «Манчестер Сити»

Футбольный агент Олумиде Олуву, представляющий интересы форвада «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо, высказался против позиции клуба по поводу своего клиента.

«Ихеначо доказал свою пользу еще до прихода Габриэля Жезуса. Такого игрока с большим потенциалом нельзя всегда оставлять в запасе. С Ихеначо поступают несправедливо. Возможно, ему стоит сменить клуб», – рассказал агент.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Келечи Ихеначо провел 18 матчей, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.