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Натхо не знает, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне

28 мая 2017, 12:52
9

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо дал понять, что в ближайшее время он может покинуть армейцев. Израильский футболист признался, что еще не определился со своим будущим.

Стоит отметить, что контракт красно-синих с 29-летним хавбеком рассчитан до лета 2018 года.

«У меня были хорошие несколько месяцев, но я пока не могу с определенностью сказать, что будет в следующем сезоне. Несмотря на то, что у меня есть контракт с ЦСКА. Предполагаю, что в ближайшие недели все определится», – сказал Натхо.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Натхо провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (9)
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NEON-SM
1495965251
останется
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e5sliniye
1495965495
думаю сезон так сказать "полу-основным" отыграет
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арейская
1495969984
Оставайся, думаю у Гончаренко будешь играть, а не сидеть...
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hevbn 28
1495971229
Для ЦСКА может стать настоящим ударом уход Натхо , ведь Бибрас (особенно после дисквалификации Еременко ) стал вместе с Вернблумом системо образующим игроком ,потерять для ЦСКА кого нибудь из этой пары может стать трагедией перед квалификацией в ЛЧ, ЦСКА нужно сделать все , что бы оставить израильтянина у себя.
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dok66
1495973317
Натхо нужен ЦСКА ! Или есть предложения ? А может набивает цену ?
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exreporter
1495974585
Не хотелось бы, чтобы наш чемпионат потерял его в 29 то лет.
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ПФК ЦСКА Моscow
1495975613
ждем продления)
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Mahone
1495978236
В Рубин,если Бикеич вернется,нет так в Ростов к нему же
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Roman Armeec
1496007307
только только в колею вошел после спада (даже пенальти начал забивать), Гинер!!! не отпускай пожалуйста...
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