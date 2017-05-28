Натхо не знает, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо дал понять, что в ближайшее время он может покинуть армейцев. Израильский футболист признался, что еще не определился со своим будущим.

Стоит отметить, что контракт красно-синих с 29-летним хавбеком рассчитан до лета 2018 года.

«У меня были хорошие несколько месяцев, но я пока не могу с определенностью сказать, что будет в следующем сезоне. Несмотря на то, что у меня есть контракт с ЦСКА. Предполагаю, что в ближайшие недели все определится», – сказал Натхо.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Натхо провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.