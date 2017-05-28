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  • Энрике завершил карьеру в «Барселоне» на третьем месте по трофеям среди всех тренеров в истории клуба

Энрике завершил карьеру в «Барселоне» на третьем месте по трофеям среди всех тренеров в истории клуба

28 мая 2017, 01:29
5

«Барселона» третий раз подряд завоевала Кубок Испании, обыграв «Алавес» со счетом 3:1 в решающем матче. Для главного тренера Луиса Энрике встреча стала последней в должности. Испанец завершил карьеру в каталонском клубе с третьим показателем по количеству трофеев среди всех специалистов, тренировавших клуб. 47-летний специалист начала работу с командой в 2014 году.

Топ-3 тренера «Барселоны» по количеству кубков:

1. Хосеп Гвардиола (2008 – 2012) – 14 трофеев

2. Йохан Круифф (1988 – 1996) – 11

3. Луис Энрике (2014 – 2017) – 9

Ранее президент клуба Жозеп Бартомеу сообщил о том, что имя нового тренера команды будет объявлено 29-го мая.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Испания. Примера Барселона Энрике Луис
Комментарии (5)
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grain
1495949855
Надеюсь без работы не останется. Тренер неплохой. Хотя иногда кажется, что Барса до сих пор катится по накатанной на наследии Гвардиолы и личности Месси.
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dok66
1495959754
За три года - 9 титулов . Для Энрике неплохо .
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slavko33002
1495960545
Разве не Месси тренер ?
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NEON-SM
1495963653
барселоне тренер не нужен
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RusUltras
1496086766
Да будь и я главным тренером в Барсе, я не выиграл бы меньше
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