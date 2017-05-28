Энрике завершил карьеру в «Барселоне» на третьем месте по трофеям среди всех тренеров в истории клуба

«Барселона» третий раз подряд завоевала Кубок Испании, обыграв «Алавес» со счетом 3:1 в решающем матче. Для главного тренера Луиса Энрике встреча стала последней в должности. Испанец завершил карьеру в каталонском клубе с третьим показателем по количеству трофеев среди всех специалистов, тренировавших клуб. 47-летний специалист начала работу с командой в 2014 году.

Топ-3 тренера «Барселоны» по количеству кубков:

1. Хосеп Гвардиола (2008 – 2012) – 14 трофеев

2. Йохан Круифф (1988 – 1996) – 11

3. Луис Энрике (2014 – 2017) – 9

Ранее президент клуба Жозеп Бартомеу сообщил о том, что имя нового тренера команды будет объявлено 29-го мая.