Бартомеу: «Мы подождем до конца сезона и объявим имя нового тренера 29-го мая»

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу подтвердил информацию о дате, когда станет известно имя нового главного тренера команды.

«Мы подождем до конца сезона и объявим имя нового тренера в понедельник 29-го мая.

Будущее Месси? Мы связаны уже очень много лет, и у нас нет никаких сомнений, что эта связь не прервется», – сказал Бартомеу.

Для нынешнего главкома каталонцев Луиса Энрике матч 38-го тура Примеры против «Эйбара» (4:2) стал последним в Примере. В марте специалист заявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом. Каталонцы завершили сезон-2016/17 в Ла Лиге на втором месте. 27-го мая команда сыграет с «Алавесом» в решающем матче Кубка Испании.

Главным кандидатом на должность преемника Энрике считается экс-главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.