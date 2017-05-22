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    Бартомеу: «Мы подождем до конца сезона и объявим имя нового тренера 29-го мая»

    Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу подтвердил информацию о дате, когда станет известно имя нового главного тренера команды.

    «Мы подождем до конца сезона и объявим имя нового тренера в понедельник 29-го мая.

    Будущее Месси? Мы связаны уже очень много лет, и у нас нет никаких сомнений, что эта связь не прервется», – сказал Бартомеу.

    Для нынешнего главкома каталонцев Луиса Энрике матч 38-го тура Примеры против «Эйбара» (4:2) стал последним в Примере. В марте специалист заявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом. Каталонцы завершили сезон-2016/17 в Ла Лиге на втором месте. 27-го мая команда сыграет с «Алавесом» в решающем матче Кубка Испании.

    Главным кандидатом на должность преемника Энрике считается экс-главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

    Источник: Marca

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    22.05.2017 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +800

      forward33 22 мая 2017, 01:32

      уже все знают, а они тянут

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