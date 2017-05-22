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  • Бартомеу: «Мы подождем до конца сезона и объявим имя нового тренера 29-го мая»

Бартомеу: «Мы подождем до конца сезона и объявим имя нового тренера 29-го мая»

22 мая 2017, 00:41
1

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу подтвердил информацию о дате, когда станет известно имя нового главного тренера команды.

«Мы подождем до конца сезона и объявим имя нового тренера в понедельник 29-го мая.

Будущее Месси? Мы связаны уже очень много лет, и у нас нет никаких сомнений, что эта связь не прервется», – сказал Бартомеу.

Для нынешнего главкома каталонцев Луиса Энрике матч 38-го тура Примеры против «Эйбара» (4:2) стал последним в Примере. В марте специалист заявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом. Каталонцы завершили сезон-2016/17 в Ла Лиге на втором месте. 27-го мая команда сыграет с «Алавесом» в решающем матче Кубка Испании.

Главным кандидатом на должность преемника Энрике считается экс-главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто Энрике Луис
Комментарии (1)
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forward33
1495405935
уже все знают, а они тянут
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