Примера. «Барселона» одолела «Эйбар» в последнем матче Энрике в лиге, каталонцы закончили сезон на втором месте

Встреча 38-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Эйбаром» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе каталонцев отличились Луис Суарес и Лионель Месси. За гостей дубль сделал Такаши Инуи. Давид Юнка отправил мяч в свои ворота.

В связи с победой «Реала» над «Малагой» в параллельном матче сине-гранатовые завершили сезон на второй позиции в турнирной таблице. «Эйбар» закончил Примеру на 10-й строчке.

Испания. Примера. 38-й тур

Барселона – Эйбар – 4:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Инуи, 7; 0:2 – Инуи, 61; 1:2 – Юнка (в свои ворота), 63; 2:2 – Суарес, 73, 3:2 – Месси (с пенальти), 76; 4:2 – Месси, 90+2.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры