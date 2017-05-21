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    «Барселона» 29 мая объявит о назначении Вальверде

    Эрнесто Вальверде в ближайшее время приступит к работе в «Барселоне». Сообщается, что 53-летний специалист уже договорился с каталонским клубом об условиях личного контракта. Испанец подпишет с сине-гранатовыми соглашение на два года.

    По информации El Correo, «Барселона» официально объявит о назначении Вальверде 29 мая.

    Напомним, что Вальверде, предыдущим местом работы которого был «Атлетик», сменит на посту главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, ранее объявившего о своем уходе по окончании сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 15:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 21 мая 2017, 20:37

      зачем этот тренер?? он только что оставил Бильбао без Еврокубков!:)))

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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 мая 2017, 20:34

      Можно реал поздравить и в следующем году с чемпеонством!

      0
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