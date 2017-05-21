«Барселона» 29 мая объявит о назначении Вальверде

Эрнесто Вальверде в ближайшее время приступит к работе в «Барселоне». Сообщается, что 53-летний специалист уже договорился с каталонским клубом об условиях личного контракта. Испанец подпишет с сине-гранатовыми соглашение на два года.

По информации El Correo, «Барселона» официально объявит о назначении Вальверде 29 мая.

Напомним, что Вальверде, предыдущим местом работы которого был «Атлетик», сменит на посту главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, ранее объявившего о своем уходе по окончании сезона.