Манчини получил предложение от «Зенита»

Итальянский специалист Роберто Манчини может возглавить «Зенит». Предложение тренеру сделал новый президент клуба Сергей Фурсенко, который сейчас находится в Европе.

Сообщается, что Манчини раздумывает и над другими вариантами для продолжения тренерской карьеры. В частности, им интересуется «ПСЖ». Последним местом работы итальянца был «Интер», который он покинул летом 2016 года.

Ранее утверждалось, что нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу близок к уходу из клуба.