«Амкар» расстался с Хурцидзе

Полузащитник Давид Хурцидзе покидает «Амкар». Он продолжит карьеру в одном из грузинских клубов.

«Мы благодарны Давиду за совместную работу. Не сомневаюсь, что год, проведенный в «Амкаре», пойдет Давиду на пользу, и от души желаю ему достойного продолжения карьеры. В футболе иногда возникают ситуации, когда игроку имеет смысл сменить обстановку, и мы пошли навстречу футболисту, который решил попытать счастье в другой команде», – говорит исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

23-летний футболист стал игроком «Амкара» в прошлом году и провел в основном составе два матча.