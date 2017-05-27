Суарес благодарен Энрике за данные уроки

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признателен главному тренеру команды Луису Энрике за то, чему тот его научил.

«Раньше я был таким футболистом, который опускал руки при потере мяча и ждал следующей возможности получить его. Луис Энрике же научил меня тому, что команде идет на пользу каждая секунда прессинга с моей стороны. Он просил меня меньше разговаривать с арбитрами, спорить с ними.

Он меня многому научил, хотя большая часть из этого осталось за кадром. Он также был нападающим и знает, как нужно двигаться на поле, чтобы действовать на пользу команде. Так что под руководством Луиса Энрике я сделал заметный шаг вперед», – приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, что Луис Энрике покинет свой пост после финального матча Кубка Испании с «Алавесом», который состоится в субботу, 27 мая.