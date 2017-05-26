Луческу: «Кампания против «Зенита» началась с матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что в российском футболе есть тайный заговор против его команды.

«У «Зенита» был отличный старт. К 17-му туру мы были единственной командой в Европе без поражений. Это продолжалось до победы в матче со «Спартаком» (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, но мы все же забили свой гол. Именно тогда и началась кампания против нас, тотальное недовольство со стороны болельщиков, близких к «Спартаку» людей. После этого вмешался президент федерации, глава арбитров был заменен, рефери отстранен.

Тогда я и понял, что существует одна цель – помочь «Спартаку» выиграть чемпионат спустя столько лет. Ведь это самая популярная команда в российском футболе.

Да, это первый сезон для меня, когда моя команда занимает третье место. Сейчас у меня есть действующий контракт с «Зенитом». Еще когда я только подписывал договор, московские газеты устроили кампанию против моего назначения, но я их понимаю. Ведь они хотят, чтобы Лига чемпионов игралась в столице», – заявил Луческу румынскому радио Sport Total.

Напомним, что «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 на третьем месте, уступив «Спартаку» и ЦСКА.