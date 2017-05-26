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  • Луческу: «Кампания против «Зенита» началась с матча со «Спартаком»

Луческу: «Кампания против «Зенита» началась с матча со «Спартаком»

26 мая 2017, 11:30
69

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что в российском футболе есть тайный заговор против его команды.

«У «Зенита» был отличный старт. К 17-му туру мы были единственной командой в Европе без поражений. Это продолжалось до победы в матче со «Спартаком» (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, но мы все же забили свой гол. Именно тогда и началась кампания против нас, тотальное недовольство со стороны болельщиков, близких к «Спартаку» людей. После этого вмешался президент федерации, глава арбитров был заменен, рефери отстранен.

Тогда я и понял, что существует одна цель – помочь «Спартаку» выиграть чемпионат спустя столько лет. Ведь это самая популярная команда в российском футболе.

Да, это первый сезон для меня, когда моя команда занимает третье место. Сейчас у меня есть действующий контракт с «Зенитом». Еще когда я только подписывал договор, московские газеты устроили кампанию против моего назначения, но я их понимаю. Ведь они хотят, чтобы Лига чемпионов игралась в столице», – заявил Луческу румынскому радио Sport Total.

Напомним, что «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 на третьем месте, уступив «Спартаку» и ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (69)
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Danish Dynamite
1495787810
Первый сезон, когда не занимает 3-е место? Ну да, 3-го не было, зато было 10-е))))) Это когда ты с "Интером" в начале 2000-х обделался, это как бы не считается, да? Нытик!
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RedWhiteFans2
1495788871
У Луческу явно новая болезнь нарисовалась. "Фобия нытика"или "синдром Орлова". Я думаю медицина может Нобелевскую получить изучив этих двух клоунов под микроскопом.
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Футболозавр Рекс
1495789321
Боги, какая же ты тварь, Луческу. Как я мог болеть за твой клуб в финале ЛЕ. Уважаемый всеми Зенит - самый админресурсный клуб в истории. Мясных на трон могли затащить много раз, не так давно было серебро с отставанием в несколько очков. Но нет, затащили в этом году, чтобы тебе насолить, тебя, мразь, ждали. Уйди.
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APchelov
1495789820
Что бы там не вякали пятачки, но в данном случае Луческу прав. Хорошо памятен тот нескончаемый визг, что устроили красно-белые. Впрочем, справедливости ради, Спартак сумел после этого разозлиться и сплотиться.
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dolf666
1495792556
лох цаган, вот и всё! помочь Спартаку говорит? Луческу все 30 игр против одного Спартака играл чтоли? а матч с Уралом, или вообще всех остальных после зимнего перерыва?
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кеша_КБ
1495793322
- слушай , Мирча, ...читаю твои "исповеди", и понимаю, что ты даже не цыган!, ты - цыганский еврей!...ты - очень хитрый и опасный "мужик"...ты много знаешь о "закулисье" футбола, шантаж - твой лучший друг!, и я не удивлюсь, если Зенит продлит с тобой контракт), но это будет полнейшим провалом лазурных в 17/18...
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кеша_КБ
1495794172
...по поводу "заговора", ...в 17-м туре не только все команды РФПЛ сделали выводы после твоей победы 4:2!, но эти выводы сделал и Спартак!!! , Массимо и Ко "просканировали" твой Зенит, провели серьёзную над своими ошибками и ...обыграли тебя вместе с твоей командой!!!, ты - плохой "танцор"), а таким "плохим" всегда что-то мешает!)... может судейство, может "заговор", а может просто яйца???
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gorsan
1495795295
Луческу прав! Спартак вытащили!
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кеша_КБ
1495797521
... а закончилась (всё для тебя, Луческу), , матчем со Спартаком во втором круге!!!, и запомни - тебе в России не быть чемпионом!!!
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Павел Амурский
1495803777
Луческу прав, свинота любой ценой рвалась в чемпионы, чтобы опять опозорить страну в ЛЧ.
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