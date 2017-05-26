Адлер не исключил переход в «Баварию»

Бывший вратарь «Гамбурга» Рене Адлер не готов завершать свою профессиональную карьеру. 32-летний футболист может продолжить выступления за границей в следующем сезоне. Ранее также сообщалось об интересе к голкиперу со стороны мюнхенской «Баварии».

«Я бы хотел еще два-три года играть в Европе на достаточно высоком уровне. Другой чемпионат? Такой вариант также актуален для меня. Моя главная цель состоит в том, чтобы играть.

«Бавария»? В последнее время мне часто задают вопросы об альтернативных вариантах. В данный момент я ничего не исключаю», – приводит слова Адлера Kicker.

Стоит отметить, что Адлер выступал за «Гамбург» с 2012 года. В прошедшем сезоне клуб занял 14-е место в Бундеслиге.