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    Корнеев: «Поведение болельщиков «Спартака» в Туле? Остановить фанатов может только уголовная ответственность»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о поведении болельщиков «Спартака», которые после матча 30-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:3) устроили погром на гостевом стадионе.

    Ранее сообщалось, что московский клуб за данные действия фанатов оштрафован на 750 тысяч рублей.

    – Решение КДК по матчу «Арсенал» – «Спартак» справедливо?

    – Сложно судить, справедливо оно или нет. Думаю, здесь проблема в системе: нет механизма наказания тех, кто наносят эти беспорядки и ущерб. Пока не будет внесена норма регламента об ответственности болельщиков, подобные случаи будут продолжаться. Я абсолютно не согласен с тем, что ответственность должны нести только клубы.

    – Что бы вы предложили?

    – Остановить болельщиков может только реальная ответственность, причем не только материальная, но и уголовная. Уголовное наказание часто практикуется за рубежом. Там болельщики понимают, что их могут лишить абонемента или права посещать стадион, и поэтому они ведут себя сдержаннее. Пока у нас не будет четко отработанной системы, выявления по лицам и прочее, подобное будет продолжатся.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.05.2017 01:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 26 мая 2017, 22:23

      У отморозков ,наверно,депутатская неприкосновенность.Больше никак не объяснишь.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 26 мая 2017, 11:09

      именно так ! посадить пару тройку идиотов и что бы все знали за что ! тогда будет порядок !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 26 мая 2017, 09:40

      От 3 до 5 общего (причем не условного , а реального) и львиная доля фанатов сразу задумается .

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 мая 2017, 09:35

      Свиням море по колено. Отсидят, и опять ломать да крушить!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 26 мая 2017, 09:32

      Розги!

      3
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