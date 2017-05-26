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  • Корнеев: «Поведение болельщиков «Спартака» в Туле? Остановить фанатов может только уголовная ответственность»

Корнеев: «Поведение болельщиков «Спартака» в Туле? Остановить фанатов может только уголовная ответственность»

26 мая 2017, 01:26
5

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о поведении болельщиков «Спартака», которые после матча 30-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:3) устроили погром на гостевом стадионе.

Ранее сообщалось, что московский клуб за данные действия фанатов оштрафован на 750 тысяч рублей.

– Решение КДК по матчу «Арсенал» – «Спартак» справедливо?

– Сложно судить, справедливо оно или нет. Думаю, здесь проблема в системе: нет механизма наказания тех, кто наносят эти беспорядки и ущерб. Пока не будет внесена норма регламента об ответственности болельщиков, подобные случаи будут продолжаться. Я абсолютно не согласен с тем, что ответственность должны нести только клубы.

– Что бы вы предложили?

– Остановить болельщиков может только реальная ответственность, причем не только материальная, но и уголовная. Уголовное наказание часто практикуется за рубежом. Там болельщики понимают, что их могут лишить абонемента или права посещать стадион, и поэтому они ведут себя сдержаннее. Пока у нас не будет четко отработанной системы, выявления по лицам и прочее, подобное будет продолжатся.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1495780371
Розги!
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paracetamol
1495780520
Свиням море по колено. Отсидят, и опять ломать да крушить!
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dok66
1495780804
От 3 до 5 общего (причем не условного , а реального) и львиная доля фанатов сразу задумается .
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vladimir63
1495786157
именно так ! посадить пару тройку идиотов и что бы все знали за что ! тогда будет порядок !
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Alex Flash
1495826583
У отморозков ,наверно,депутатская неприкосновенность.Больше никак не объяснишь.
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