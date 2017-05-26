Корнеев: «Поведение болельщиков «Спартака» в Туле? Остановить фанатов может только уголовная ответственность»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о поведении болельщиков «Спартака», которые после матча 30-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:3) устроили погром на гостевом стадионе.

Ранее сообщалось, что московский клуб за данные действия фанатов оштрафован на 750 тысяч рублей.

– Решение КДК по матчу «Арсенал» – «Спартак» справедливо?

– Сложно судить, справедливо оно или нет. Думаю, здесь проблема в системе: нет механизма наказания тех, кто наносят эти беспорядки и ущерб. Пока не будет внесена норма регламента об ответственности болельщиков, подобные случаи будут продолжаться. Я абсолютно не согласен с тем, что ответственность должны нести только клубы.

– Что бы вы предложили?

– Остановить болельщиков может только реальная ответственность, причем не только материальная, но и уголовная. Уголовное наказание часто практикуется за рубежом. Там болельщики понимают, что их могут лишить абонемента или права посещать стадион, и поэтому они ведут себя сдержаннее. Пока у нас не будет четко отработанной системы, выявления по лицам и прочее, подобное будет продолжатся.