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    КДК оштрафовал «Спартак» на 750 тысяч по итогам матча против тульского «Арсенала»

    Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах в адрес клубов после матча 30-го тура между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» (3:0).

    «По матчу «Арсенал» — «Спартак», мы рассмотрели у двух клубов массовый выход на поле болельщиков. За выбежавших болельщиков мы оштрафовали «Спартак» на 250 тысяч рублей. Также за использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» мы оштрафовали клуб на 300 тысяч рублей.

    Кроме того мы рассмотрели порчу имущества стадиона «Арсенала» болельщиками «Спартака», мы оштрафовали «Спартак» на 50 тыcяч рублей. За сжигание болельщиками «Спартака» атрибутики «Арсенала» мы приняли решение оштрафовать клуб на 150 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    «Спартак» одержал победу в РФПЛ, «Арсеналу» предстоят переходные матчи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2017 17:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:33

      Бардак конечно, а на вид мужики со штангами в руках не уроды. В Москве им разрешили, а Тула при чём. Всю жизнь болею за Спартак, но не за дебилов.

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 24 мая 2017, 18:57

      ущерб на миллион, штраф на 50 т.р.

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Тони Монтана Б 24 мая 2017, 19:06

      ФК Спартак не виноват. а конкретные лица, зачинщики - как всегда не установлены! Поэтому только 50 тыс. Лучше охранять надо свое имущество.

      -1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 мая 2017, 18:43

      Кто знает как за бугром наказывают и кого в таких случаях?

      0
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 24 мая 2017, 18:35

      и это всё?

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 24 мая 2017, 18:27

      Не писайте тут кипятком,Арсенал нормально за выигрыш проплатил,еще должен будет,за то что в премьер-лиге остался!!!

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 24 мая 2017, 18:17

      Порча имущества 50 тыс?!? Это за 170 сломанных кресел, заваленых воротах и пробитой системе подогрева поля (вытело 6 том антифриза) и последующей заменой газона?!?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 18:16

      Очень легко отделались . Арсенал конечно же иск предъявлять не будет , что систему обогрева разломали , тосол , газон , то,се. моральный ущерб ...

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 24 мая 2017, 17:48

      Весь РФС только за счет штрафов и живет ... для собственного кармана выгодней штрафовать клубы, чем заранее предупреждать противоправные действия ...
      1. массовый выход на поле (250 т.р.) - кто мешал нормальную охрану организовать? ...
      2. бросание пиротехники (300 т.р.) - во всем мире бросают и жгут ... наказывайте персонально тех, кто бросает, если уж на то пошло ...
      3. порча имущества стадиона (50 т.р.) - причем здесь штраф КДК? ... это их имущество? ... разве никто не видел тех, кто выкорчевывал ворота и швырялся табуретками? ... опять же наказывайте персонально ...
      4. сжигание атрибутики (150 т.р.) - аналогично ... видно же, кто жжет ... на стадионе вообще нет охраны (полиции)?
      И вот те 750 т.р., что насобирает с клуба КДК, они куда потом пойдут? ... на улучшение организации проведения матчей? ... или в бабушкины закрома?

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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > Atom2020 24 мая 2017, 19:11

      по ТВ каналам и прочим масс-медиа неоднократно смаковали разгром стадиона - всех особо темпераментных можно вычислить и как-то наказать - не пускать на игры например....РФПЛ не хочет и не будет этим заниматься - 750000 заработали и в хер им ничё не стучало...

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