КДК оштрафовал «Спартак» на 750 тысяч по итогам матча против тульского «Арсенала»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах в адрес клубов после матча 30-го тура между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» (3:0).

«По матчу «Арсенал» — «Спартак», мы рассмотрели у двух клубов массовый выход на поле болельщиков. За выбежавших болельщиков мы оштрафовали «Спартак» на 250 тысяч рублей. Также за использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» мы оштрафовали клуб на 300 тысяч рублей.

Кроме того мы рассмотрели порчу имущества стадиона «Арсенала» болельщиками «Спартака», мы оштрафовали «Спартак» на 50 тыcяч рублей. За сжигание болельщиками «Спартака» атрибутики «Арсенала» мы приняли решение оштрафовать клуб на 150 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

«Спартак» одержал победу в РФПЛ, «Арсеналу» предстоят переходные матчи.