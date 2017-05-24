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  • КДК оштрафовал «Спартак» на 750 тысяч по итогам матча против тульского «Арсенала»

КДК оштрафовал «Спартак» на 750 тысяч по итогам матча против тульского «Арсенала»

24 мая 2017, 17:16
10

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах в адрес клубов после матча 30-го тура между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» (3:0).

«По матчу «Арсенал» — «Спартак», мы рассмотрели у двух клубов массовый выход на поле болельщиков. За выбежавших болельщиков мы оштрафовали «Спартак» на 250 тысяч рублей. Также за использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» мы оштрафовали клуб на 300 тысяч рублей.

Кроме того мы рассмотрели порчу имущества стадиона «Арсенала» болельщиками «Спартака», мы оштрафовали «Спартак» на 50 тыcяч рублей. За сжигание болельщиками «Спартака» атрибутики «Арсенала» мы приняли решение оштрафовать клуб на 150 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

«Спартак» одержал победу в РФПЛ, «Арсеналу» предстоят переходные матчи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал
Комментарии (10)
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Atom2020
1495637327
Весь РФС только за счет штрафов и живет ... для собственного кармана выгодней штрафовать клубы, чем заранее предупреждать противоправные действия ... 1. массовый выход на поле (250 т.р.) - кто мешал нормальную охрану организовать? ... 2. бросание пиротехники (300 т.р.) - во всем мире бросают и жгут ... наказывайте персонально тех, кто бросает, если уж на то пошло ... 3. порча имущества стадиона (50 т.р.) - причем здесь штраф КДК? ... это их имущество? ... разве никто не видел тех, кто выкорчевывал ворота и швырялся табуретками? ... опять же наказывайте персонально ... 4. сжигание атрибутики (150 т.р.) - аналогично ... видно же, кто жжет ... на стадионе вообще нет охраны (полиции)? И вот те 750 т.р., что насобирает с клуба КДК, они куда потом пойдут? ... на улучшение организации проведения матчей? ... или в бабушкины закрома?
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dok66
1495639004
Очень легко отделались . Арсенал конечно же иск предъявлять не будет , что систему обогрева разломали , тосол , газон , то,се. моральный ущерб ...
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Alex ostrov
1495639061
Порча имущества 50 тыс?!? Это за 170 сломанных кресел, заваленых воротах и пробитой системе подогрева поля (вытело 6 том антифриза) и последующей заменой газона?!?
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Romio-xxx
1495639634
Не писайте тут кипятком,Арсенал нормально за выигрыш проплатил,еще должен будет,за то что в премьер-лиге остался!!!
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fucking_fnatic
1495640132
и это всё?
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aurora5858
1495640594
Кто знает как за бугром наказывают и кого в таких случаях?
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Тони Монтана Б
1495641467
ущерб на миллион, штраф на 50 т.р.
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Дядя Серёжа
1495679628
Бардак конечно, а на вид мужики со штангами в руках не уроды. В Москве им разрешили, а Тула при чём. Всю жизнь болею за Спартак, но не за дебилов.
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