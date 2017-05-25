Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, что кормит игроков московской команды рыбой, которую ему присылают родственники из Иркутска. Россиянин также отметил, что его одноклубник бразилец Луис Адриано пообещал съездить на Байкал после завершения карьеры.

«В основном я сам все съедаю. Но иногда угощаю парней. Например, бразильца Луиса Адриано, с которым мы очень сдружились.

Я ему много рассказываю про красоты Байкала. Он все понимает, и как закончит карьеру, пообещал приехать на Байкал. Говорит, сначала я к тебе в Сибирь, а затем ты ко мне в Бразилию», – приводит слова Ещенко