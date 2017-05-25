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    Луис Адриано пообещал съездить на Байкал после завершения карьеры

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, что кормит игроков московской команды рыбой, которую ему присылают родственники из Иркутска. Россиянин также отметил, что его одноклубник бразилец Луис Адриано пообещал съездить на Байкал после завершения карьеры.

    «В основном я сам все съедаю. Но иногда угощаю парней. Например, бразильца Луиса Адриано, с которым мы очень сдружились.

    Я ему много рассказываю про красоты Байкала. Он все понимает, и как закончит карьеру, пообещал приехать на Байкал. Говорит, сначала я к тебе в Сибирь, а затем ты ко мне в Бразилию», – приводит слова Ещенко

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 16:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 26 мая 2017, 14:05

      Да, у нас на Байкале шикарно! Приезжайте оба, будем рады))

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 25 мая 2017, 18:42

      Байкал - это вещь, быть в России и не увидеть его - большое упущение

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2017, 16:54

      Свозите его туда на Новый Год,
      Да на рыбалку, на лёд.

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