Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера стал лучшим игроком финала Лиги Европы с «Аяксом». Директор УЕФА по техническому развитию Ионуц Лупеску рассказал о том, за какие заслуг был выбран именно этот футболист. Стоит отметить, что этот же игрок был признан лучшим в «МЮ» по итогам апреля.

«Группа технических наблюдателей признала лучшим Эрреру за его драйв, резкость, отличную игру с мячом и без мяча, боевой дух и желание жертвовать собой ради команды», – сказал Лупеску.

Финал Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.