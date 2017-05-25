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    Эррера стал лучшим игроком финала Лиги Европы

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера стал лучшим игроком финала Лиги Европы с «Аяксом». Директор УЕФА по техническому развитию Ионуц Лупеску рассказал о том, за какие заслуг был выбран именно этот футболист. Стоит отметить, что этот же игрок был признан лучшим в «МЮ» по итогам апреля.

    «Группа технических наблюдателей признала лучшим Эрреру за его драйв, резкость, отличную игру с мячом и без мяча, боевой дух и желание жертвовать собой ради команды», – сказал Лупеску.

    Финал Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.

    Источник: УЕФА

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    25.05.2017 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 25 мая 2017, 12:09

      Очень нравится мне его игра. Такой должен быть пример того лучшего игрока команды!!!

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