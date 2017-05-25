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  • Руни выиграл все соревнования, в которых принимал участие за «МЮ»

Руни выиграл все соревнования, в которых принимал участие за «МЮ»

25 мая 2017, 00:20
8

«Манчестер Юнайтед» завоевал кубок Лиги Европы, обыграв «Аякс» со счетом 2:0 в решающем матче турнира. Капитан Уэйн Руни поднял трофей первым среди подопечных Жозе Моуринью.

Для 31-летнего англичанина трофей стал 16-м за 13 лет выступлений в футболке «красных дьяволов». До сих пор единственным кубком, который не выигрывал Руни, была Лига Европы. Нападающий перешел в манчестерский клуб в июле 2004 года из «Эвертона». Сумма сделки составила 37 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 38-ми играх всех турниров, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач. «Юнайтед» завершил сезон в Премьер-лиге на шестой строчке. Согласно регламенту, победа в Лиге Европы позволит команде принять участие в Лиге чемпионов-2017/18.

Источник: Twitter
Лига Европы Манчестер Юнайтед Руни Уэйн
Комментарии (8)
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firs04
1495661151
Спасибо Мауриньо, что выпустил дав ему первым поднять кубок. Руни это история МЮ!
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dok66
1495661411
И это правильно , что первым кубок поднял на головой именно Руни . Уже становится легендой клуба .
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panmon
1495663002
Руни молодец! Жаль не тянет уже...
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Sanches 1204
1495665319
Поздравляю,заслужил!
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XaXatyn
1495667148
С победой ! Но под ЛЧ надо что то менять !
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alex kidn
1495682628
Мю 6 место занял, а не 5
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Дядя Серёжа
1495685971
А кабы Сёмин Лоськова на кубке выпустил
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Garrincha58
1495692909
а он выходил на поле то
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