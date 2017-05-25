Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руни выиграл все соревнования, в которых принимал участие за «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» завоевал кубок Лиги Европы, обыграв «Аякс» со счетом 2:0 в решающем матче турнира. Капитан Уэйн Руни поднял трофей первым среди подопечных Жозе Моуринью.

    Для 31-летнего англичанина трофей стал 16-м за 13 лет выступлений в футболке «красных дьяволов». До сих пор единственным кубком, который не выигрывал Руни, была Лига Европы. Нападающий перешел в манчестерский клуб в июле 2004 года из «Эвертона». Сумма сделки составила 37 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне форвард принял участие в 38-ми играх всех турниров, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач. «Юнайтед» завершил сезон в Премьер-лиге на шестой строчке. Согласно регламенту, победа в Лиге Европы позволит команде принять участие в Лиге чемпионов-2017/18.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2017 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2017, 09:15

      а он выходил на поле то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 07:19

      А кабы Сёмин Лоськова на кубке выпустил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 мая 2017, 06:23

      Мю 6 место занял, а не 5

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 мая 2017, 02:05

      С победой ! Но под ЛЧ надо что то менять !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 25 мая 2017, 01:35

      Поздравляю,заслужил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 25 мая 2017, 00:56

      Руни молодец! Жаль не тянет уже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 00:30

      И это правильно , что первым кубок поднял на головой именно Руни . Уже становится легендой клуба .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 25 мая 2017, 00:25

      Спасибо Мауриньо, что выпустил дав ему первым поднять кубок. Руни это история МЮ!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11