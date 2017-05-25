Руни выиграл все соревнования, в которых принимал участие за «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» завоевал кубок Лиги Европы, обыграв «Аякс» со счетом 2:0 в решающем матче турнира. Капитан Уэйн Руни поднял трофей первым среди подопечных Жозе Моуринью.

Для 31-летнего англичанина трофей стал 16-м за 13 лет выступлений в футболке «красных дьяволов». До сих пор единственным кубком, который не выигрывал Руни, была Лига Европы. Нападающий перешел в манчестерский клуб в июле 2004 года из «Эвертона». Сумма сделки составила 37 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 38-ми играх всех турниров, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач. «Юнайтед» завершил сезон в Премьер-лиге на шестой строчке. Согласно регламенту, победа в Лиге Европы позволит команде принять участие в Лиге чемпионов-2017/18.