Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Аякс» со счетом 2:1

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Аякса». По мнению Канчельскиса, английский клуб сможет одержать победу.

«Думаю, сегодня «Манчестер Юнайтед» победит со счетом 2:1. Манкунианцы более опытные, чем игроки «Аякса», в последнее время они больше играли в европейских турнирах. У голландской команды состав моложе, поэтому опыт может помочь «МЮ». Манкунианцы мало пропускают, надежно играют в обороне, да и в атаке есть кому забить.

В «Манчестер Юнайтед» сейчас лучший вратарь в мире – Давид Де Хеа. Это очень надежный голкипер. Еще мне нравятся Маркус Рэшфорд и опорный полузащитник команды Майкл Кэррик, который цементирует свою половину поля. Три этих футболиста очень важны для клуба. Во время финала Лиги Европы я буду на телевидении. Наверное, где-нибудь в студии и посмотрю эту встречу», – сказала Канчельскис.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.