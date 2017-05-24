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    Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Аякс» со счетом 2:1

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Аякса». По мнению Канчельскиса, английский клуб сможет одержать победу.

    «Думаю, сегодня «Манчестер Юнайтед» победит со счетом 2:1. Манкунианцы более опытные, чем игроки «Аякса», в последнее время они больше играли в европейских турнирах. У голландской команды состав моложе, поэтому опыт может помочь «МЮ». Манкунианцы мало пропускают, надежно играют в обороне, да и в атаке есть кому забить.

    В «Манчестер Юнайтед» сейчас лучший вратарь в мире – Давид Де Хеа. Это очень надежный голкипер. Еще мне нравятся Маркус Рэшфорд и опорный полузащитник команды Майкл Кэррик, который цементирует свою половину поля. Три этих футболиста очень важны для клуба. Во время финала Лиги Европы я буду на телевидении. Наверное, где-нибудь в студии и посмотрю эту встречу», – сказала Канчельскис.

    Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2017 17:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 24 мая 2017, 21:24

      как по мне МЮ фаворит только на бумаге и у БК! Аякс ни чем не хуже МЮ... весь турнир МЮ в основном везло, что с Ростовым, где игра была равно, но у Ростова не хватало опыта в атаке и поэтому они проиграли, что с Андерлехтом, где МЮ предрекали разгромные победы, но вот по игре бельгийцы ни чуть не уступили МЮ... Сельту они прошли довольно таки без нервов, но по игре тоже не особо выделялись.. и вот теперь в финале Аякс у которого самый высокий атакующий потенциал из всех соперников МЮ... посмотрим сможет ли выдержать натиск оборона МЮ..

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 мая 2017, 20:50

      В Лиге Европы вроде постоянно Ромеро стоит...

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ЖОРРО 24 мая 2017, 21:19

      стоит... но это финал! тут будут играть только лучшие... у Моура от этой игры зависит будущее...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > RedGreenHooligan 24 мая 2017, 21:38

      Согласен...

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 мая 2017, 19:11

      шансы 50 на 50 это финал хотя фаворит мю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 мая 2017, 19:05

      2:0 мю

      0
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      Рейтинг: +26

      GK_61 24 мая 2017, 18:48

      Будет ли ещё Де Хеа в воротах...

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 24 мая 2017, 18:30

      Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +10

      Fanat..Loko 24 мая 2017, 18:23

      М.ю 3-1 аЯКС

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 18:21

      Андрей понятно , что болеет за МЮ . Но все не однозначно .

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 мая 2017, 18:20

      Я так и зарядил П2 и ТБ, посмотрим.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 24 мая 2017, 18:48

      Желаю удачи.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 24 мая 2017, 18:50

      Спасибо. и тебе.

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 24 мая 2017, 18:20

      4-1

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