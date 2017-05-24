Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Аякс» со счетом 2:1

как по мне МЮ фаворит только на бумаге и у БК! Аякс ни чем не хуже МЮ... весь турнир МЮ в основном везло, что с Ростовым, где игра была равно, но у Ростова не хватало опыта в атаке и поэтому они проиграли, что с Андерлехтом, где МЮ предрекали разгромные победы, но вот по игре бельгийцы ни чуть не уступили МЮ... Сельту они прошли довольно таки без нервов, но по игре тоже не особо выделялись.. и вот теперь в финале Аякс у которого самый высокий атакующий потенциал из всех соперников МЮ... посмотрим сможет ли выдержать натиск оборона МЮ..
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Аякса». По мнению Канчельскиса, английский клуб сможет одержать победу.
«Думаю, сегодня «Манчестер Юнайтед» победит со счетом 2:1. Манкунианцы более опытные, чем игроки «Аякса», в последнее время они больше играли в европейских турнирах. У голландской команды состав моложе, поэтому опыт может помочь «МЮ». Манкунианцы мало пропускают, надежно играют в обороне, да и в атаке есть кому забить.
В «Манчестер Юнайтед» сейчас лучший вратарь в мире – Давид Де Хеа. Это очень надежный голкипер. Еще мне нравятся Маркус Рэшфорд и опорный полузащитник команды Майкл Кэррик, который цементирует свою половину поля. Три этих футболиста очень важны для клуба. Во время финала Лиги Европы я буду на телевидении. Наверное, где-нибудь в студии и посмотрю эту встречу», – сказала Канчельскис.
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.