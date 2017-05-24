Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Аякс» со счетом 2:1

Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Аякс» со счетом 2:1

24 мая 2017, 17:45
15

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Аякса». По мнению Канчельскиса, английский клуб сможет одержать победу.

«Думаю, сегодня «Манчестер Юнайтед» победит со счетом 2:1. Манкунианцы более опытные, чем игроки «Аякса», в последнее время они больше играли в европейских турнирах. У голландской команды состав моложе, поэтому опыт может помочь «МЮ». Манкунианцы мало пропускают, надежно играют в обороне, да и в атаке есть кому забить.

В «Манчестер Юнайтед» сейчас лучший вратарь в мире – Давид Де Хеа. Это очень надежный голкипер. Еще мне нравятся Маркус Рэшфорд и опорный полузащитник команды Майкл Кэррик, который цементирует свою половину поля. Три этих футболиста очень важны для клуба. Во время финала Лиги Европы я буду на телевидении. Наверное, где-нибудь в студии и посмотрю эту встречу», – сказала Канчельскис.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Манчестер Юнайтед Аякс Кэррик Майкл Де Хеа Давид Рэшфорд Маркус Канчельскис Андрей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПФК ЦСКА Моscow
1495638501
без дополнительного времени не обойдется)
Ответить
kykyi
1495639219
Я так и зарядил П2 и ТБ, посмотрим.
Ответить
dok66
1495639297
Андрей понятно , что болеет за МЮ . Но все не однозначно .
Ответить
Fanat..Loko
1495639432
М.ю 3-1 аЯКС
Ответить
Urry
1495639822
Посмотрим
Ответить
GK_61
1495640925
Будет ли ещё Де Хеа в воротах...
Ответить
Igor Belousov
1495641920
2:0 мю
Ответить
Sergej-74
1495642282
шансы 50 на 50 это финал хотя фаворит мю
Ответить
ЖОРРО
1495648221
В Лиге Европы вроде постоянно Ромеро стоит...
Ответить
RedGreenHooligan
1495650245
как по мне МЮ фаворит только на бумаге и у БК! Аякс ни чем не хуже МЮ... весь турнир МЮ в основном везло, что с Ростовым, где игра была равно, но у Ростова не хватало опыта в атаке и поэтому они проиграли, что с Андерлехтом, где МЮ предрекали разгромные победы, но вот по игре бельгийцы ни чуть не уступили МЮ... Сельту они прошли довольно таки без нервов, но по игре тоже не особо выделялись.. и вот теперь в финале Аякс у которого самый высокий атакующий потенциал из всех соперников МЮ... посмотрим сможет ли выдержать натиск оборона МЮ..
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+