Семак: «Сезон для «Уфы» прошел успешно, но всегда хочется большего»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги завершившегося розыгрыша Премьер-лиги отметив, что результат, достигнутый командой, является успешным. При этом специалист подчеркнул, что несмотря на хорошие показатели, всегда хочется добиваться большего.

Уфимцы финишировали на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 43 очка и отстав от зоны Лиги Европы на шесть баллов.

«Я думаю, сезон прошел успешно. После двух лет, когда приходилось бороться до последних туров за выживание, в этом году уверенно заняли седьмое место. Это очень хороший результат, но всегда хочется большего, поэтому отдохнем и начнем готовиться к следующему сезону. Наша задача – побеждать в каждом матче, поэтому будем к этому стремиться.

Перед сезоном посмотрим, что скажет глава республики, и, думаю, руководство поставит задачу, которая нам по силам. По усилению пока нет никакой конкретики, но селекционная работа всегда ведется.

Что касается меня, у меня еще год контракта с «Уфой», никаких предложений нет, поэтому обсуждать то, чего нет, не имеет смысла», – сказал Семак.