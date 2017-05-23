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    Шунин рассчитывает поехать на чемпионат мира-2018

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассчитывает пробиться в состав сборной России перед чемпионатом мира-2018. По его словам, сделать это будет не просто, так как в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова.

    «Конечно, я буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную. Какой футболист не мечтает играть за национальную команду? Я не исключение, но в главную команду страны должны попасть сильнейшие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира.

    Кубок конфедераций-2017? Если честно, я понимал, что из ФНЛ у меня мало шансов попасть в сборную. Тем более в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова», – заявил Шунин.

    Напомним, что на счету 30-летнего голкипера два матча за сборную России, последняя из которых состоялась в 2011 году против команды Греции (1:1).

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 10:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +628

      kanav67 31 мая 2017, 11:26

      Зачем куда то ехать? Купи билет и прямиком на трибуну. Антоша сильно переоценил себя!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 30 мая 2017, 11:57

      Мячи подавать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 23 мая 2017, 14:46

      Следующий сезон покажет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 23 мая 2017, 14:10

      Если только зрителем.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 23 мая 2017, 12:30

      Я тоже планируют поехать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 10:29

      НЕ шуми, брат, эти уже не подпустят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 23 мая 2017, 10:26

      В качестве кого?

      0
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