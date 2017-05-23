Шунин рассчитывает поехать на чемпионат мира-2018

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассчитывает пробиться в состав сборной России перед чемпионатом мира-2018. По его словам, сделать это будет не просто, так как в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова.

«Конечно, я буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную. Какой футболист не мечтает играть за национальную команду? Я не исключение, но в главную команду страны должны попасть сильнейшие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира.

Кубок конфедераций-2017? Если честно, я понимал, что из ФНЛ у меня мало шансов попасть в сборную. Тем более в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова», – заявил Шунин.

Напомним, что на счету 30-летнего голкипера два матча за сборную России, последняя из которых состоялась в 2011 году против команды Греции (1:1).