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Шунин рассчитывает поехать на чемпионат мира-2018

23 мая 2017, 10:21
7

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассчитывает пробиться в состав сборной России перед чемпионатом мира-2018. По его словам, сделать это будет не просто, так как в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова.

«Конечно, я буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную. Какой футболист не мечтает играть за национальную команду? Я не исключение, но в главную команду страны должны попасть сильнейшие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира.

Кубок конфедераций-2017? Если честно, я понимал, что из ФНЛ у меня мало шансов попасть в сборную. Тем более в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова», – заявил Шунин.

Напомним, что на счету 30-летнего голкипера два матча за сборную России, последняя из которых состоялась в 2011 году против команды Греции (1:1).

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Отборочные матчи к ЧМ. Европа Динамо Россия Шунин Антон
Комментарии (7)
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Barsuk52
1495524406
В качестве кого?
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Дядя Серёжа
1495524551
НЕ шуми, брат, эти уже не подпустят.
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gosha1989
1495531822
Я тоже планируют поехать
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Зэб
1495537804
Если только зрителем.
Ответить
Kikujiro
1495539994
Следующий сезон покажет
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Pinasonic
1496134676
Мячи подавать.
Ответить
kanav67
1496219201
Зачем куда то ехать? Купи билет и прямиком на трибуну. Антоша сильно переоценил себя!
Ответить
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