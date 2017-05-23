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    «Крылья Советов» начнут подготовку к новому сезону 8 июня

    В понедельник, 22 мая, на базе «Крыльев Советов» состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом. На нем было объявлено, что после двухнедельной паузы команда снова соберется в Самаре 8 июня и начнет подготовку к новому сезону.

    У 13 футболистов закончились контракты с «Крыльями Советов». Их список выглядит следующим образом: Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато.

    Сезон в ФНЛ стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    23.05.2017 09:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 23 мая 2017, 11:29

      Крылья главный кандидат на повышение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 10:30

      Кому как не вам первыми начинать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 23 мая 2017, 10:05

      В новый сезон отдохнувшие и с новыми силами!!! УРА!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 23 мая 2017, 09:33

      Ждем Крылья в РФПЛ через год

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 23 мая 2017, 09:12

      Думал, что Скрипченко сам уйдет. Не тут-то было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > maior-60 23 мая 2017, 10:44

      Нуууу , он после бегства из Урала , потом еще долго судился по поводу якобы не полученных денег .

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