«Крылья Советов» начнут подготовку к новому сезону 8 июня

В понедельник, 22 мая, на базе «Крыльев Советов» состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом. На нем было объявлено, что после двухнедельной паузы команда снова соберется в Самаре 8 июня и начнет подготовку к новому сезону.

У 13 футболистов закончились контракты с «Крыльями Советов». Их список выглядит следующим образом: Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато.

Сезон в ФНЛ стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время.