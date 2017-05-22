Мойес покинул пост главного тренера «Сандерленда»

«Сандерленд» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дэвидом Мойесом.

«Прилагая неустанные усилия для сохранения прописки в Премьер-лиге, Дэвид Мойес принял решение покинуть клуб без компенсации, что говорит о его характере», – говорится в заявлении пресс-службы.

Мойес возглавил «черных готов» в июле 2016 года, сменив в должности Сэма Эллардайса. Под руководством 54-летнего шотландца команда завершила сезона на последнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Прежде Мойес тренировал «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Престон».