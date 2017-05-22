Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мойес покинул пост главного тренера «Сандерленда»

    «Сандерленд» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дэвидом Мойесом.

    «Прилагая неустанные усилия для сохранения прописки в Премьер-лиге, Дэвид Мойес принял решение покинуть клуб без компенсации, что говорит о его характере», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Мойес возглавил «черных готов» в июле 2016 года, сменив в должности Сэма Эллардайса. Под руководством 54-летнего шотландца команда завершила сезона на последнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Прежде Мойес тренировал «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Престон».

    Источник: ФК «Сандерленд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2017 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 23 мая 2017, 12:00

      Слабый тренеришка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 09:49

      Молодец. По честному поступил.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11