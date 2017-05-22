«Спартак» намерен выкупить Тигиева у «Анжи»

Защитник Георгий Тигиев продолжит карьеру в «Спартаке». Напомним, что 21-летний россиянин выступал за московскую команду во второй части РФПЛ на правах аренды из «Анжи».

Руководство красно-белых склоняется к тому, чтобы воспользоваться пунктом в контракте и выкупить трансфер футболиста у махачкалинского клуба. Отступные за Тигиева составляют миллион евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел за «Спартак» четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.