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«Спартак» намерен выкупить Тигиева у «Анжи»

22 мая 2017, 12:09
13

Защитник Георгий Тигиев продолжит карьеру в «Спартаке». Напомним, что 21-летний россиянин выступал за московскую команду во второй части РФПЛ на правах аренды из «Анжи».

Руководство красно-белых склоняется к тому, чтобы воспользоваться пунктом в контракте и выкупить трансфер футболиста у махачкалинского клуба. Отступные за Тигиева составляют миллион евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел за «Спартак» четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Тигиев Георгий
Комментарии (13)
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Atom2020
1495444747
если будет играть также, как в последнем матче, то нафиг не нужен ... ему бы подучиться еще ... и технику бы подработать ... а то половина передач или в молоко или сопернику ... а вторая половина - назад ...
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МАКАРШВЕД
1495445660
Он и в молодежном Торпедо играл так себе, на что СПАРТАК позарился не пойму...
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Челнинец
1495445770
Потенциал есть, пускай берут, может и начнет играть, тем более молод еще!
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АртурZaСМ
1495445942
Этот юноша неплох... за лям надо брать!
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momwig_
1495446082
Вот честно не понимаю - нафига. Кроме того, что похож на Пуйоля - ни одной догадки...
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Д Альбертини
1495446409
За мильён то можно и выкупить. На будущее пригодится)
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MDAR
1495448626
Игрок молодой, при хорошем тренере может прогресировать. Надо брать.
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lek!
1495449285
Чем на Пуйоля , думаю больше смахивает на Марсело из реала , тоже крайний защитник . Многие осуждают за подписание игрока , но он пахарь при хорошем тренере он начнет прогрессировать .
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dudarik
1495449325
Надо брать.
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Супермачо
1495466936
После последнего матча возникают сомнения. Перед этим вроде неплохую игру выдавал моментами.
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