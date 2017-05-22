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    «Спартак» намерен выкупить Тигиева у «Анжи»

    Защитник Георгий Тигиев продолжит карьеру в «Спартаке». Напомним, что 21-летний россиянин выступал за московскую команду во второй части РФПЛ на правах аренды из «Анжи».

    Руководство красно-белых склоняется к тому, чтобы воспользоваться пунктом в контракте и выкупить трансфер футболиста у махачкалинского клуба. Отступные за Тигиева составляют миллион евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел за «Спартак» четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 12:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 мая 2017, 18:28

      После последнего матча возникают сомнения. Перед этим вроде неплохую игру выдавал моментами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 мая 2017, 14:14

      Надо подписывать по принципу 1+1. Если проявит себя то хорошо, но как правило нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 мая 2017, 13:37

      Зачем? Своих таких же хватает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 22 мая 2017, 13:35

      Надо брать.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1894

      lek! 22 мая 2017, 13:34

      Чем на Пуйоля , думаю больше смахивает на Марсело из реала , тоже крайний защитник . Многие осуждают за подписание игрока , но он пахарь при хорошем тренере он начнет прогрессировать .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 22 мая 2017, 13:23

      Игрок молодой, при хорошем тренере может прогресировать. Надо брать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 мая 2017, 12:46

      За мильён то можно и выкупить. На будущее пригодится)

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 мая 2017, 12:41

      Вот честно не понимаю - нафига. Кроме того, что похож на Пуйоля - ни одной догадки...

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 мая 2017, 12:39

      Этот юноша неплох... за лям надо брать!

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 мая 2017, 12:36

      Потенциал есть, пускай берут, может и начнет играть, тем более молод еще!

      1
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