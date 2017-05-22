Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Веденеев: «Зенит» показал ту игру, который должен быть доволен Луческу»

Веденеев: «Зенит» показал ту игру, который должен быть доволен Луческу»

22 мая 2017, 11:43
5

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев считает, что команда из Санкт-Петербурга одолела «Локомотив» в последнем туре уходящего сезона за счет свежести, а также – раскрепощенности.

«По весне это была, пожалуй, единственная игра, содержанием которой мог быть наверняка, без каких-либо изъятий, доволен Луческу. Причиной стала свежесть футболистов «Зенита», которую мы нечасто наблюдали раньше. Хорошее движение, агрессивный отбор, а временами даже элементы прессинга! Повторю: ничего подобного мы давно уже в исполнении команды Луческу не видели. И все это было тем более убедительно, что «Зенит» очень выгодно смотрелся именно на фоне «Локомотива», игроки которого действуют всегда самоотверженно, с высокой самоотдачей, как говорится, от и до. У «Зенита» получалось регулярно доводить мяч до штрафной, создавать напряжение в обороне соперника, а после потерь вступать в коллективный отбор.

Либо команда психологически раскрепостилась, либо эта самая свежесть стала следствием снижения количества тренировок, поскольку на финише сезона был более плотный календарь матчей. Потому что, еще раз подчеркну, такое хорошее движение на протяжении всех 90 минут стало сюрпризом. Что говорить, если Данни, не самый молодой футболист «Зенита», забил в концовке. Ветеран!

Впрочем, не исключаю, что-то могло произойти внутри коллектива. Потому что атмосфера в коллективе – главенствующий фактор. Кроме того, в матче с «Локомотивом» состав «Зенита» был наиболее близким к оптимальному – за исключением отсутствующего Шатова», – сказал Веденеев.

Матч 30-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Зенит» закончился со счетом 0:2.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Луческу Мирча
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1495447509
Но, ребята, Поздновато.
Ответить
neveldomha
1495452780
Похоже Луческу оставят.
Ответить
Супермачо
1495469831
Вовремя раскрепостились, как раз к 30 туру. Ну не смех ли?
Ответить
raritet
1495476287
А кто его знает, что все на самом деле. Как говаривал Сухов :Восток(футбол)-дело тонкое , ...
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Московский клуб находится на грани революции
01:21
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+