Веденеев: «Зенит» показал ту игру, который должен быть доволен Луческу»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев считает, что команда из Санкт-Петербурга одолела «Локомотив» в последнем туре уходящего сезона за счет свежести, а также – раскрепощенности.

«По весне это была, пожалуй, единственная игра, содержанием которой мог быть наверняка, без каких-либо изъятий, доволен Луческу. Причиной стала свежесть футболистов «Зенита», которую мы нечасто наблюдали раньше. Хорошее движение, агрессивный отбор, а временами даже элементы прессинга! Повторю: ничего подобного мы давно уже в исполнении команды Луческу не видели. И все это было тем более убедительно, что «Зенит» очень выгодно смотрелся именно на фоне «Локомотива», игроки которого действуют всегда самоотверженно, с высокой самоотдачей, как говорится, от и до. У «Зенита» получалось регулярно доводить мяч до штрафной, создавать напряжение в обороне соперника, а после потерь вступать в коллективный отбор.

Либо команда психологически раскрепостилась, либо эта самая свежесть стала следствием снижения количества тренировок, поскольку на финише сезона был более плотный календарь матчей. Потому что, еще раз подчеркну, такое хорошее движение на протяжении всех 90 минут стало сюрпризом. Что говорить, если Данни, не самый молодой футболист «Зенита», забил в концовке. Ветеран!

Впрочем, не исключаю, что-то могло произойти внутри коллектива. Потому что атмосфера в коллективе – главенствующий фактор. Кроме того, в матче с «Локомотивом» состав «Зенита» был наиболее близким к оптимальному – за исключением отсутствующего Шатова», – сказал Веденеев.

Матч 30-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Зенит» закончился со счетом 0:2.