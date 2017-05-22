Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров и Торбинский покинули «Краснодар»

22 мая 2017, 11:30
18

Завершились сроки контрактов с «Краснодаром» у двух полузащитников, бронзовых призеров Евро-2008 в составе сборной России Владимира Быстрова и Дмитрия Торбинского. Оба футболиста покидают клуб в статусе свободных агентов.

«Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Владимира Быстрова и Дмитрия Торбинского за профессиональную работу и желает обоим успешного продолжения профессиональной карьеры», – говорится в обращении клуба.

Владимир Быстров защищал цвета «Краснодар» с лета 2014-го года, сыграв за черно-зеленых 53 матча, в которых забил пять мячей и сделал две результативных передачи. Дмитрий Торбинский пополнил ряды «горожан» годом позже, на его счету 45 официальных игр и три результативных передачи.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Трансферы Краснодар Торбинский Дмитрий Быстров Владимир
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dok66
1495443841
Обновление началось . Только бы сначала с тренером определились .
Ответить
life85
1495444698
Интересно , кому они теперь нужны?
Ответить
Serjoga
1495445069
Быстров добросовестно защищал свое место на скамейке запасных! Большой вклад внес в достижения Краснодара! В каком клубе еще не "отпалированы скамейки запасных? Есть профи по этому делу!
Ответить
Челнинец
1495445469
Торбинский еще пригодится середнякам РФПЛ, а вот Быстров давно уже сдулся, ему играть в ФНЛ!
Ответить
МАКАРШВЕД
1495445516
Обновления еще не закончены... Интересно кого купят....К лиге Европы.
Ответить
subbotaspartak
1495447008
Вы, ребята, в Краснодаре Прослужили почти даром. Что смогли - то и смогли, Много не поволокли. Где-то в лиге есть семейка, С длинной мягкою скамейкой?
Ответить
Pinasonic
1495449825
Быстров хорошо бы подошел Локомотиву на замену Самедова!
Ответить
Бугимен
1495465306
Торбинский еще пригодится,хороший игрок!
Ответить
Ilos
1495466649
Торбинский ещё покажет себя
Ответить
kvm
1495469513
и куда теперь, крысёныш?
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Московский клуб находится на грани революции
01:21
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+