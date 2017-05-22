Быстров и Торбинский покинули «Краснодар»

Завершились сроки контрактов с «Краснодаром» у двух полузащитников, бронзовых призеров Евро-2008 в составе сборной России Владимира Быстрова и Дмитрия Торбинского. Оба футболиста покидают клуб в статусе свободных агентов.

«Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Владимира Быстрова и Дмитрия Торбинского за профессиональную работу и желает обоим успешного продолжения профессиональной карьеры», – говорится в обращении клуба.

Владимир Быстров защищал цвета «Краснодар» с лета 2014-го года, сыграв за черно-зеленых 53 матча, в которых забил пять мячей и сделал две результативных передачи. Дмитрий Торбинский пополнил ряды «горожан» годом позже, на его счету 45 официальных игр и три результативных передачи.