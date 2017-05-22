Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Быстров и Торбинский покинули «Краснодар»

    Завершились сроки контрактов с «Краснодаром» у двух полузащитников, бронзовых призеров Евро-2008 в составе сборной России Владимира Быстрова и Дмитрия Торбинского. Оба футболиста покидают клуб в статусе свободных агентов.

    «Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Владимира Быстрова и Дмитрия Торбинского за профессиональную работу и желает обоим успешного продолжения профессиональной карьеры», – говорится в обращении клуба.

    Владимир Быстров защищал цвета «Краснодар» с лета 2014-го года, сыграв за черно-зеленых 53 матча, в которых забил пять мячей и сделал две результативных передачи. Дмитрий Торбинский пополнил ряды «горожан» годом позже, на его счету 45 официальных игр и три результативных передачи.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2017 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 22 мая 2017, 19:11

      и куда теперь, крысёныш?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 мая 2017, 18:28

      К Аршавину в Кайрат-впереди у них Лига Европы!!!!!!!!!! Они еще покажут себя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Ilos 22 мая 2017, 18:24

      Торбинский ещё покажет себя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 22 мая 2017, 18:01

      Торбинский еще пригодится,хороший игрок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 мая 2017, 15:00

      Чё ВЫ их не доАцениваЕТЕ - в Китай их нах.....Й . ХА !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 22 мая 2017, 14:36

      Торбу в Ростов. у него там новая молодость случится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 22 мая 2017, 13:43

      Быстров хорошо бы подошел Локомотиву на замену Самедова!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > Pinasonic 22 мая 2017, 13:55

      Хорошая шутка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 22 мая 2017, 13:21

      Тосно молодая команда, опытные люди нужны)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 мая 2017, 13:20

      Пополнят что нибудь вроде Тосно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 мая 2017, 13:02

      в Урал доигрывать пойдут)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11