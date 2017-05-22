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    «Уфа» заработала за сезон более полумиллиарда

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, сколько заработал клуб в прошедшем сезоне. По его словам, руководство клуба готово вкладывать в инфраструктуру, развивая не только футбол, но и другие направления.

    «За чемпионат мы заработали больше полумиллиарда рублей. Это прямые деньги, которые мы получили без учета вычета налогов. Это почти что 50% от бюджета, выделяемого республикой.

    Заработанные деньги вкладываем в инфраструктуру. Здесь вокруг ничего не было. Мы построили поля, фитнес-клуб – единственный такого уровня в Черниковке. Он служит и для команды, и для людей, которые могут купить абонемент и принести прибыль клубу. Будем и дальше продолжать заниматься фитнес-движением. Мы пытаемся сделать так, чтобы инфраструктура стадиона приносила прибыль. Сейчас это уже происходит, но года через три это будет лакомый кусок для инвесторов.

    Что касается инфраструктуры, то надо понимать, что какой бы она ни была, такие деньги, как от самого футбола, то есть от продажи прав или футболистов, она не принесет.

    Вратарь Лунев продан нами в «Зенит» за 250 миллионов рублей. Когда мы будем по аналогии с Зинченко работать с западом, то будем и получать хороший доход в валюте и узнаваемости», — приводит слова Газизова likes.ru.

    По итогам завершившегося сезона «Уфа» заняла седьмую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2017 09:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 22 мая 2017, 12:27

      Вот это молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 11:58

      Да конечно Уфа в минусе . Полмиллиарда - это оплата за Лунева и Зинченко . Но это приход денег . А расход ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 мая 2017, 11:37

      Так половина выручки выходит за Лунёва?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 мая 2017, 10:27

      Это значит, что республика выделяет миллиард на ФК Уфа? Не хило! Заработали-это не прибыль в полмиллиарда, ведь есть еще и расходы на контракты, зарплаты сотрудникам. Уж если сказал А, говори и Б! Огласи как сошелся дебит с кредитом? В плюсе или в минусе по итогам сезона?

      2
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      Рейтинг: +585

      tilvan > Serjoga 22 мая 2017, 11:02

      Учитывая, что ЗП у всех в валюте, то наверняка ушли в минус

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