«Уфа» заработала за сезон более полумиллиарда

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, сколько заработал клуб в прошедшем сезоне. По его словам, руководство клуба готово вкладывать в инфраструктуру, развивая не только футбол, но и другие направления.

«За чемпионат мы заработали больше полумиллиарда рублей. Это прямые деньги, которые мы получили без учета вычета налогов. Это почти что 50% от бюджета, выделяемого республикой.

Заработанные деньги вкладываем в инфраструктуру. Здесь вокруг ничего не было. Мы построили поля, фитнес-клуб – единственный такого уровня в Черниковке. Он служит и для команды, и для людей, которые могут купить абонемент и принести прибыль клубу. Будем и дальше продолжать заниматься фитнес-движением. Мы пытаемся сделать так, чтобы инфраструктура стадиона приносила прибыль. Сейчас это уже происходит, но года через три это будет лакомый кусок для инвесторов.

Что касается инфраструктуры, то надо понимать, что какой бы она ни была, такие деньги, как от самого футбола, то есть от продажи прав или футболистов, она не принесет.

Вратарь Лунев продан нами в «Зенит» за 250 миллионов рублей. Когда мы будем по аналогии с Зинченко работать с западом, то будем и получать хороший доход в валюте и узнаваемости», — приводит слова Газизова likes.ru.

По итогам завершившегося сезона «Уфа» заняла седьмую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.