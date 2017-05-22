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    Грасия: «Сложно сохранить мотивацию, борясь за девятое-десятое место»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия остался доволен тем, как сыграла его команда в матче 30-го тура российской Премьер-лиги с «Амкаром». Напомним, что казанцы на выезде одержали победу со счетом 2:1. По итогам сезона «Рубин» занял девятое место в турнирной таблице.

    – Я рад, как сыграла команда. Особенно в первом тайме, когда мы повели в счете. Во втором мы сбавили интенсивность, а соперник поджал, и нам было непросто. Счет был скользким. В концовке сезона, борясь не за большие задачи, а за девятое-десятое место, сложно сохранить мотивацию. Но наша команда справилась, вышла с хорошим настроем и выиграла.

    – Не испытываете ли вы чувства стыда по итогам сезона от своей работы?

    – Я стараюсь работать максимально добросовестно и всегда с максимальным желанием, чтобы все получилось как можно лучше. Никакой журналист не вынудит меня сказать того, чего я не хочу говорить, хотя вы и стараетесь сделать это после каждого матча.

    – Почему Карадениза не было даже в заявке на матч, который ничего не значит?

    – Как правило, о тех, кто не попадает в заявку, я не говорю. Но вы хороший журналист и наверняка знаете, что с прошлой недели он не тренируется из-за недомоганий.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    22.05.2017 07:43
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