Навас побрил голову в честь больных детей после победы в Примере

«Реал» впервые с 2012 года одержал победу в чемпионате Испании. Судьба титула решилась в заключительном 38-м туре, где сливочные на выезде обыграли «Малагу» со счетом 2:0. После матча голкипер мадридского клуба Кейлор Навас рассказал, почему побрился налысо.

«Я побрился налысо в честь детей по всему миру, которые страдают от болезней в больницах. Я молюсь богу за их выздоровление.

Следующий сезон? Я останусь в «Реале». Не думаю, что решу куда-нибудь уйти», – сказал 30-летний костариканец.

Вратарь перешел в королевский клуб в августе 2014 года из «Леванте» за 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне Навас принял участие в 40-ка матчах.