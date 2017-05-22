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    Навас побрил голову в честь больных детей после победы в Примере

    «Реал» впервые с 2012 года одержал победу в чемпионате Испании. Судьба титула решилась в заключительном 38-м туре, где сливочные на выезде обыграли «Малагу» со счетом 2:0. После матча голкипер мадридского клуба Кейлор Навас рассказал, почему побрился налысо.

    «Я побрился налысо в честь детей по всему миру, которые страдают от болезней в больницах. Я молюсь богу за их выздоровление.

    Следующий сезон? Я останусь в «Реале». Не думаю, что решу куда-нибудь уйти», – сказал 30-летний костариканец.

    Вратарь перешел в королевский клуб в августе 2014 года из «Леванте» за 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне Навас принял участие в 40-ка матчах.

    Источник: Twitter

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    22.05.2017 01:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 22 мая 2017, 12:54

      Эх.......рак у Наваса. Поможем копеечкой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 мая 2017, 06:47

      Зачем им твоя бритая голова? помоги копейкой...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 мая 2017, 01:54

      И дети сразу перестали болеть...

      4
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